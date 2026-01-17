ڈاکٹر حیران! معاملہ سنگین، ڈیڑھ سالہ بچی میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کی تشخیص، والد بھی اسی بیماری میں مبتلا، ایف آئی آر درج
بکسر میں ڈیڑھ سالہ بچی میں جنسی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ والد کو بھی اسی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔
Published : January 17, 2026 at 12:59 PM IST
بکسر، بہار: ریاست بہار کے بکسر ضلع کے ڈومراؤ سب ڈویژن کے تحت کرشنا برہما تھانہ علاقہ سے ایک انتہائی حساس اور سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک ڈیڑھ سال کی بچی میں جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی علامات پائی گئی ہیں۔ اس واقعہ سے محکمۂ صحت اور پولیس انتظامیہ دونوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
ڈیڑھ سال کی بچی میں جنسی بیماری کی تشخیص
پٹنہ ایمس کی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر، پولیس نے قانونی کارروائی شروع کردی ہے اور خواتین پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے ساتھ مکمل جانچ جاری ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بچی کی والدہ نے بیت الخلا کی صفائی کے دوران اس کی شرمگاہ میں غیر معمولی علامات دیکھی۔
لڑکی کو بیت الخلا کی صفائی کے دوران غیر معمولی علامات پیدا ہوئیں
اس کے بعد لڑکی کو مقامی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے کے بعد، ڈاکٹروں نے حالت کی شدت کا اندازہ لگایا اور اسے پٹنہ کے ایمس ریفر کر دیا۔ ایمس کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے لڑکی کا تفصیلی معائنہ کیا۔
انفیکشن متاثرہ مرد کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ہوتا ہے
ایمس پٹنہ کے ڈاکٹروں کے مطابق، لڑکی کو جس قسم کے انفیکشن کا سامنا ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی متاثرہ مرد سے رابطے کے بعد خواتین میں دیکھا جاتا ہے۔ اتنی کم عمر لڑکی میں اس طرح کے انفیکشن کی دریافت کو طبی طور پر غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمس کے ڈاکٹر بھی اس معاملے سے حیران ہیں اور اسے سنگین سمجھتے ہوئے انتظامیہ کو رپورٹ بھیج دی ہے۔
والد بھی اسی بیماری میں مبتلا
تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی کے والد کا بھی اسی انفیکشن کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ تاہم اس نکتے کو تفتیش کا حصہ سمجھا جا رہا ہے اور پولیس کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔
یہ کیس 7 جنوری کو سامنے آیا
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں فوری نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے تمام طبی، سماجی اور خاندانی پہلوؤں کی سائنسی تحقیق ضروری ہے۔ اس معاملے کی اطلاع 7 جنوری کو چائلڈ ہیلپ لائن کے ٹول فری نمبر 1098 پر دی گئی۔ یہ اطلاع چائلڈ ہیلپ لائن کے ذریعے بکسر پولیس تک پہنچی۔
خواتین پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی ایف آئی آر
اس کے بعد پٹنہ ایمس سے موصولہ میڈیکل رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے بکسر کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شبھم آریہ نے خواتین پولیس اسٹیشن کو ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ایس پی شبھم آریہ نے بتایا کہ پٹنہ ایمس سے موصول ہونے والی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر خواتین کے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
"معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، پولیس ہر پہلو سے مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا۔":- شبھم آریہ، پولیس سپرنٹنڈنٹ، بکسر
گھر والوں سے پوچھ گچھ
ایف آئی آر کے اندراج کے بعد، خواتین پولیس اسٹیشن کی ایک پولیس ٹیم جمعہ کو کرشنا برہما تھانے کے علاقے میں پہنچی اور پورا دن کیس کے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات میں گزارا۔ پولیس نے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی ہے اور آس پاس کے لوگوں سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔
ماں کا شوہر کو ذمہ دار ٹھہرانے سے انکار
مقامی ذرائع کے مطابق لڑکی کی والدہ نے فی الحال لڑکی کے والد پر الزام لگانے سے انکار کیا ہے۔ پولیس اس بیان کو تحقیقات کا حصہ سمجھ رہی ہے اور حقائق کی تصدیق کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں کسی بھی فریق کو مجرم یا بے گناہ قرار دینے سے پہلے سائنسی اور قانونی عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔
لڑکی کی حفاظت اور صحت اولین ترجیح ہے
فی الحال، بکسر پولیس، محکمۂ صحت، چائلڈ ہیلپ لائن اور طبی ماہرین کے ساتھ مل کر مکمل تفتیش جاری ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچی کی حفاظت اور صحت اولین ترجیح ہے، تحقیقات مکمل شفافیت اور حساسیت کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔
ایس ٹی آئی کیا ہے؟
یہ ایک انفیکشن ہے جو بنیادی طور پر غیر محفوظ جنسی رابطے سے پھیلتا ہے۔ اسے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری (STD) کہا جاتا تھا۔ یہ انفیکشن بیکٹیریا، وائرس یا پرجیویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ حمل، بچے کی پیدائش یا دودھ پلانے کے دوران ایک متاثرہ ماں سے اس کے بچے کو بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔