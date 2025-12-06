رکن اسمبلی ہمایوں کبیر بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے مرشد آباد پہنچے، بھاری تعداد میں سکیورٹی فورسز تعینات
TMC کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ جہاں سکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔
Published : December 6, 2025 at 2:01 PM IST
مرشد آباد (مغربی بنگال): ٹی ایم سی (TMC) کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر آج مرشد آباد ضلع کے بیلڈنگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ہمایوں کبیر ہفتہ کی صبح بیلڈنگا پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اقلیتی ووٹرز کو مل کر لڑنا ہوگا۔ دن کی تقریب کے پیش نظر ضلع میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے جائے وقوعہ پر روانہ ہونے سے پہلے نامہ نگاروں سے کہا، "دوپہر 2 بجے تک، میں بیلڈنگا میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دوں گا۔ کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ ہم کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کریں گے۔"
2000 سے زیادہ رضاکار ڈیوٹی پر
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا، "تشدد کو ہوا دے کر تقریب میں خلل ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جنوبی بنگال کے اضلاع کے لاکھوں لوگ ایسی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ یہ ایک پرامن تقریب ہوگی۔ آئین کے مطابق ہمیں عبادت گاہ بنانے کا پورا حق ہے۔ 2000 سے زیادہ رضاکار ڈیوٹی پر ہیں۔" انہوں نے کہا کہ بیلڈنگا میں نہ صرف ایک مسجد ہوگی بلکہ ایک اسپتال، ایک تعلیمی ادارہ اور وہاں تمام برادریوں کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہوگا۔
تقریب شروع ہونے سے پہلے مقام پر پہنچ کر ہمایوں کبیر نے خبردار کیا، "بنگال میں 28.2 ملین مسلم ووٹر ہیں۔ اقلیتی ووٹ 90 سیٹوں پر فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ہر سیٹ پر اپنے اقلیتی نمائندوں کی جیت کو یقینی بنانا چاہیے۔ ریاست کے اقلیتی ووٹروں کو مل کر لڑنا چاہیے۔"
سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے لیے ہجوم
مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے لیے صبح سے ہی مختلف علاقوں سے لوگوں کا ہجوم جاری ہے۔ وہ سر پر اینٹیں اٹھائے بیلڈنگا بلاک نمبر 1 کے چیتانی موراڈیگھی پہنچے۔ ہمایوں کبیر نے بتایا کہ مسجد کا سنگ بنیاد دوپہر 12 بجے قرآن خوانی سے رکھا جائے گا۔ ہمایوں کبیر کے حامی آج صبح سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔
امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام انتظامات
جمعہ کی شام کو ہری ہرپارہ اور ریجی نگر پولیس اسٹیشنوں کے دو افسران انچارجوں نے ہمایوں کبیر کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ کی۔ اس کے بعد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقے میں مرکزی فورسز کو تعینات کیا گیا۔ مرکزی فورسز نے رات کو علاقے میں روٹ مارچ کیا۔ 250 بی ایس ایف اہلکار، 100 کانسٹیبل اور کئی اے سی پی رینک کے افسران کو سکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) کمار سنی راج نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔
پارٹی دوری اختیار کر رہی تھی، پارٹی کو نقصان
وزیر مملکت صدیق اللہ چودھری نے جمعہ کی رات سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہمایوں کبیر اور علاقے کے ائمہ و علماء سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ صدیق اللہ چودھری نے ہمایوں کبیر کا نام لیے بغیر کہا کہ پارٹی ان سے دوری اختیار کر رہی تھی، آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، پارٹی کو اس بارے میں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تب یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، میں علماء سے کہوں گا، گمراہ نہ ہوں، آپ مسلم مذہب کے مطابق کام کریں گے۔
انہوں نے نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس تقریب میں شرکت نہ کریں۔ سیاسی شخصیات کے ایک حصے کا خیال ہے کہ صدیق اللہ چودھری کو دراصل ٹی ایم سی (TMC) سے نکالے گئے ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو اپنے حصار میں لانے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
سنگ بنیاد رکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ اینٹیں لائے
جس طرح ایودھیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے عقیدت مند اینٹیں لے کر آئے، اسی طرح ہمایوں کبیر کی تجویز کردہ بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ اینٹیں لائے۔ اینٹیں لانے کا رش ہفتہ کی صبح سے شروع ہو گیا۔
مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد
قابل ذکر ہے کہ کچھ دن پہلے بھرت پور کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے اعلان کیا تھا کہ 6 دسمبر کو مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، تاہم 4 دسمبر کو ٹی ایم سی نے اس تنازعہ پر ہمایوں کبیر کو پارٹی سے معطل کر دیا تھا۔