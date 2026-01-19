بہرائچ میں بلڈوزر سے مسمار کر دیے گئے بارہ مزارات، سترہ جنوری کو جاری کی گئی تھی نوٹس
17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ناجائز تجاوزات ہٹا دی جائیں گی لیکن مزارات نہیں ہٹائے گئے۔
Published : January 19, 2026 at 5:04 PM IST
بہرائچ، اترپردیش: شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف سی ایم یوگی کے بلڈوزر نے ایک بار پھر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ میڈیکل کالج کیمپس میں بنائے گئے مبینہ طور پر غیر قانونی مزارات کے حوالے سے انتظامیہ سے شکایت درج کرائی گئی۔ پیر کو انتظامی اہلکاروں نے بڑی پولیس فورس کے ساتھ بلڈوزر کے ساتھ کارروائی کی۔ بارہ غیر قانونی مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ جاری کریک ڈاؤن سے تجاوزات کرنے والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
مجسٹریٹ راجیش پرساد نے بتایا کہ کوتوالی دیہات علاقے میں واقع مہاراجہ سہیل دیو خود مختار ریاستی میڈیکل کالج کے کیمپس میں دو مزاروں سمیت بڑی تعداد میں غیر قانونی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار نوٹس جاری کرکے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تاہم تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔
17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا
انتظامیہ کے مطابق یہاں 17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں ناجائز تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن مزارات نہیں ہٹائے گئے۔ جس کے بعد پیر کو ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات ہٹانے کے لیے بلڈوزر آپریشن شروع کیا۔ بارہ مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ راجیش پرساد نے خبردار کیا کہ اگر تجاوزات کو دہرایا گیا تو مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔