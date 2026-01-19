ETV Bharat / state

بہرائچ میں بلڈوزر سے مسمار کر دیے گئے بارہ مزارات، سترہ جنوری کو جاری کی گئی تھی نوٹس

17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ناجائز تجاوزات ہٹا دی جائیں گی لیکن مزارات نہیں ہٹائے گئے۔

baba bulldozer roared into action demolishing 12 illegally constructed shrines at medical college in bahraich Urdu News
12 مزاروں کو مسمار کر دیا گیا (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بہرائچ، اترپردیش: شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف سی ایم یوگی کے بلڈوزر نے ایک بار پھر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ میڈیکل کالج کیمپس میں بنائے گئے مبینہ طور پر غیر قانونی مزارات کے حوالے سے انتظامیہ سے شکایت درج کرائی گئی۔ پیر کو انتظامی اہلکاروں نے بڑی پولیس فورس کے ساتھ بلڈوزر کے ساتھ کارروائی کی۔ بارہ غیر قانونی مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ جاری کریک ڈاؤن سے تجاوزات کرنے والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

مجسٹریٹ راجیش پرساد نے بتایا کہ کوتوالی دیہات علاقے میں واقع مہاراجہ سہیل دیو خود مختار ریاستی میڈیکل کالج کے کیمپس میں دو مزاروں سمیت بڑی تعداد میں غیر قانونی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار نوٹس جاری کرکے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تاہم تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔

بہرائچ میں بلڈوزر سے مسمار کر دیے گئے بارہ مزارات (Video Credit; ETV Bharat)

17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا

انتظامیہ کے مطابق یہاں 17 جنوری کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں ناجائز تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن مزارات نہیں ہٹائے گئے۔ جس کے بعد پیر کو ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات ہٹانے کے لیے بلڈوزر آپریشن شروع کیا۔ بارہ مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ راجیش پرساد نے خبردار کیا کہ اگر تجاوزات کو دہرایا گیا تو مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

عتیق احمد کے معاونین کی جائیدادوں کو منہدم کیا تھا، سپریم کورٹ نے یوپی حکومت سے کہا ہم آپ کے خرچے پر انہیں دوبارہ بنائیں گے

اب مجھے فرضی ہراساں کیا جا رہا ہے، جیل میں فرضی مقدمے درج کئے گئے، جیل سے منتقلی پر عتیق احمد کے بیٹے علی احمد کا بیان

عتیق احمد واشرف کے قتل کو ایک سال مکمل، قتل کی وجوہات کا اب تک بھی انکشاف ندارد - Atiq Ashraf Murder Case

الہٰ آباد میں عتیق احمد سے کنکشن بتا کر دی دھمکی، پندرہ لاکھ روپے کا دیا دھوکہ، عدالت نے ایف آئی آر درج کرنے کا دیا حکم

عتیق اشرف قتل کیس: ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شوٹروں کے خلاف فرد جرم عائد - Atiq Ashraf murder case

عتیق احمد کے قریبی ساتھیوں کی کروڑوں مالیت کی پندرہ بیگھہ کالونی مسمار، زرعی زمین پر پلاٹ بنائے جانے کا الزام

سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے بھائی کی اہلیہ کے گھر پر چلا بلڈوزر - wife of Ashraf house bulldozed

الہٰ آباد میں عتیق احمد کے پچاس بیگھے کے پلاٹ پر بلڈوزر کارروائی، پی ڈی اے نے درج کرایا کیس

TAGGED:

BULLDOZER ON ENCROACHMENTS
BULLDOZER ACTION IN BAHRAICH
BABA BULLDOZER ROARED INTO ACTION
BULLDOZER ON CONSTRUCTED SHRINES
BULLDOZER IN ILLEGAL ENCROACHMENTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.