انجینئرنگ کے طالب علم کی محبت نے جان لے لی
بی ٹیک کےطالب علم کےوحشیانہ قتل کے پیچھےمحبت کا معاملہ بتایا گیا۔متاثرہ کےاہل خانہ کا الزام ہےکہ لڑکی کے گھر والوں نے قتل کیا ہے
Published : December 11, 2025 at 4:10 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کی دارلحکومت حیدرآباد میں ایک نوجوان نے عشق میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے گھر گیا ہوا تھا۔ اگلے دن لڑکی کے گھر والے اسے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ وہ شدید زخموں کی وجہ سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ یہ وحشیانہ واقعہ حیدرآباد کے امین پور تھانہ علاقے میں پیش آیا۔
متاثرہ کے رشتہ داروں اور پولیس کے مطابق آندھرا پردیش کے این ٹی آر ضلع کے پینوگان چیپرولو گاؤں کا رہنے والا کاکانی شراون سائی عرف شیوا (19)،سالہ میسام گوڈا میں سینٹ پیٹرز انجینئرنگ کالج میں بی ٹیک کے دوسرے سال کا طالب علم تھا۔ وہ قطب اللہ پور میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔
شراون سائی اور لڑکی، جو کہ امین پور شہر کے بیرم گوڈا کے سرجنا لکشمی نگر کی رہنے والی ہے، کوکٹ پلی کے پرگتی نگر کے ایک اسکول میں دسویں جماعت میں اکٹھے تھے۔ ان کی دوستی بعد میں محبت میں بدل گئی۔ اگرچہ وہ اس وقت مختلف کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اکثر ملتے رہتے تھے۔
جب ان کے اہل خانہ کو ان کے افیئر کا علم ہوا تو انہوں نے ابتدا میں انہیں خبردار کیا۔ منگل کی صبح تقریباً 11 بجے، شراون سائی لڑکی کے گھر گیا۔ اس کے آنے پر گھر میں جھگڑا شروع ہوگیا۔ جھگڑے میں لڑکی کا بازو ٹوٹ گیا اور اس کے گھر والے اسے شام کو ہسپتال لے گئے، جہاں وہ زیر علاج ہے۔
سی آئی نریش نے کہا، "شراون سائی، جو سنگین چوٹوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو بھی بدھ کی صبح لڑکی کے گھر والوں نے نظام پیٹ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے گئےتھے۔ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا تھا۔"
شراون سائی پینوگان چیپرولو گاؤں کے رہائشی اشوک اور کومالی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں نے اس وقت خودکشی کر لی تھی جب وہ چھوٹا تھا، اور اس کے والد بھی چند سال بعد بیماری سے مر گئے۔ ان حالات میں وہ اپنی دادی وسنتھا اور اپنے چچا وینکٹیشور راؤ کی دیکھ بھال میں تھا۔
وینکٹیشور راؤ نے الزام لگایا، "لڑکی کی ماں نے شراون سائی کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر، اس نے اور اس کے کنبہ کے افراد نے اسے منگل کی دوپہر سے بدھ کی صبح تک اپنے گھر میں بند کیا اور اس کی بے دردی سے پٹائی کی۔ اس تشدد کے نتیجے میں ہمارے بچے کی موت ہوگئی۔" اس نے شکایت درج کرائی۔