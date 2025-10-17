آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈالا اور پھر گلا کاٹا، بی فارما پڑھ رہی تھی لڑکی
لڑکی نے محبت کی پیشکش ٹھکرا دی تو اس شخص نے بے دردی سے اس کی جان لے لی۔ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : October 17, 2025 at 1:08 PM IST
بنگلورو: ایک سرپھرے نوجوان نے 20 سالہ خاتون کا قتل کردیا۔ وہ اپنی محبت اس پر زبردستی مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ میں بنگلورو کے سری رام پور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ قتل انتہائی سفاکانہ انداز میں کیا گیا۔
پولیس کی معلومات کے مطابق نوجوان نے ریلوے ٹریک کے قریب لڑکی کی گردن میں چھرا گھونپا۔ لڑکی بناشنکاری کے ایک پرائیویٹ کالج میں بی فارما کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ جمعرات کو پڑھائی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ اسی درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔
آنکھوں میں ڈالا مرچ کا پاؤڈر
بنگلورو پولیس نے بتایا کہ وگنیش نامی نوجوان اس کا اس وقت پیچھا کر رہا تھا جب وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ ریلوے ٹریک منتری مال کے پیچھے ہے۔ وہ اسے عبور کرنے ہی والی تھی کہ وگنیش پیچھے سے آیا اور اس کی آنکھوں میں مرچ کا پاؤڈر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی بار اس کی گردن میں چاقو سے وار کیا۔ جس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔
دھمکیاں بھی دی لیکن انکار کر دیا
تقریباً چھ ماہ قبل لڑکی کے والد نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ لڑکی نے کہا تھا کہ وگنیش نامی اوباش اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اسے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کئی بار لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسے دھمکیاں بھی دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
کالج سے گھر لوٹ رہی طالبہ کا پیچھا
ناردرن ڈویژن کے ڈی سی پی نیم گوڑا نے کہا، "ایک نوجوان نے کالج سے گھر لوٹ رہی ایک طالبہ کا پیچھا کیا، اس پر مرچ پاؤڈر پھینکا، اسے مار ڈالا اور فرار ہو گیا۔ قتل کا کیس درج کر لیا گیا اور ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم نے سری رام پور کے علاقے میں محبت کی وجہ سے یہ قتل کیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور تلاشی مہم جاری ہے۔"