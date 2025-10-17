ETV Bharat / state

آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈالا اور پھر گلا کاٹا، بی فارما پڑھ رہی تھی لڑکی

لڑکی نے محبت کی پیشکش ٹھکرا دی تو اس شخص نے بے دردی سے اس کی جان لے لی۔ پوری کہانی پڑھیں۔

b pharma girl student was murdered in bangaluru by a jilted lover Urdu News
20 سالہ خاتون کا قتل (علامتی تصویر ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بنگلورو: ایک سرپھرے نوجوان نے 20 سالہ خاتون کا قتل کردیا۔ وہ اپنی محبت اس پر زبردستی مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ میں بنگلورو کے سری رام پور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ قتل انتہائی سفاکانہ انداز میں کیا گیا۔

پولیس کی معلومات کے مطابق نوجوان نے ریلوے ٹریک کے قریب لڑکی کی گردن میں چھرا گھونپا۔ لڑکی بناشنکاری کے ایک پرائیویٹ کالج میں بی فارما کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ جمعرات کو پڑھائی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ اسی درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔

آنکھوں میں ڈالا مرچ کا پاؤڈر

بنگلورو پولیس نے بتایا کہ وگنیش نامی نوجوان اس کا اس وقت پیچھا کر رہا تھا جب وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ ریلوے ٹریک منتری مال کے پیچھے ہے۔ وہ اسے عبور کرنے ہی والی تھی کہ وگنیش پیچھے سے آیا اور اس کی آنکھوں میں مرچ کا پاؤڈر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے کئی بار اس کی گردن میں چاقو سے وار کیا۔ جس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔

دھمکیاں بھی دی لیکن انکار کر دیا

تقریباً چھ ماہ قبل لڑکی کے والد نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ لڑکی نے کہا تھا کہ وگنیش نامی اوباش اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اسے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کئی بار لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسے دھمکیاں بھی دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔

کالج سے گھر لوٹ رہی طالبہ کا پیچھا

ناردرن ڈویژن کے ڈی سی پی نیم گوڑا نے کہا، "ایک نوجوان نے کالج سے گھر لوٹ رہی ایک طالبہ کا پیچھا کیا، اس پر مرچ پاؤڈر پھینکا، اسے مار ڈالا اور فرار ہو گیا۔ قتل کا کیس درج کر لیا گیا اور ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم نے سری رام پور کے علاقے میں محبت کی وجہ سے یہ قتل کیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور تلاشی مہم جاری ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

داماد کو چکن سالن کھلانا چاہا، مرغی کو گولی ماری پڑوسی کا ہوگیا قتل

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر کر لی خودکشی، شوہر سے جھگڑے کے بعد اٹھایا خوفناک قدم

سابق رکن اسمبلی بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو فیصلہ

ہاتھرس میں جانور دوست دلت شخص کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا، مشتعل لوگوں نے علی گڑھ آگرہ روڈ بلاک کر دی

TAGGED:

LOVER MURDERED GIRL
LOVER MURDERED GIRL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.