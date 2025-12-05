پاسپورٹ دھوکہ دہی کیس: عبداللہ اعظم کو سات سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانہ
تازہ فیصلہ سے کچھ ہفتے قبل اسی عدالت نے اعظم خان اور عبداللہ کو پین کارڈ کے مقدمات میں سات سال کی سزا سنائی تھی۔
Published : December 5, 2025 at 8:29 PM IST
رامپور: پاسپورٹ سے متعلق دو دھوکہ دہی مقدمات میں ایم پی-ایم ایل اے کی خصوصی عدالت نے سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو سات سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عبداللہ اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماعت میں شامل ہوئے۔ یہ مقدمہ 2019 میں بی جے پی لیڈر آکاش سکسینہ کی شکایت پر درج ہوا تھا، جس میں الزام تھا کہ عبداللہ اعظم نے دو پاسپورٹ غلط معلومات کی بنیاد پر حاصل کیے۔
سالوں تک مقدمہ زیرِ التوا رہا، تاہم حالیہ دنوں میں دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پراسیکیوٹر سودیش کمار شرما کے مطابق اے سی جے ایم فرسٹ (ایم پی-ایم ایل اے اسپیشل کورٹ) جج شوبھت بنسل نے دفعہ 420 کے تحت تین سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ، دفعہ 467 کے تحت سات سال قید اور 20 ہزار روپے جرمانہ، دفعہ 468 کے تحت تین سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ، دفعہ 471 کے تحت دو سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔
عدالتی افسر کے مطابق مجموعی سزا سات سال قید ہوگی، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اضافی قید بھی ہوسکتی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب گزشتہ ماہ 17 نومبر کو اسی عدالت نے اعظم خان اور عبداللہ اعظم کو دو الگ پین کارڈ رکھنے کے معاملے میں سات سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد دونوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پراسیکیوٹر کے مطابق تحریری فیصلہ موصول ہونے کے بعد اپیل دائر کرنے کے قانونی امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔