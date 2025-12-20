ETV Bharat / state

اعظم خان کو جیل میں فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا، ایس پی لیڈر کا الزام! بھابھی کی موت کے بعد بھی پیرول سے انکار

عاصم راجہ نے کہا، رام پور کی پوری آبادی، باہر کے لوگ، ملک بھر میں بہت سے لوگ اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں۔

azam khan sleeping on the floor in rampur jail denied parole on sister in law death Urdu News
ایس پی لیڈر کا الزام ہے کہ اعظم خان کو جیل میں فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 12:26 PM IST

رام پور، اترپردیش: اعظم خان کے قریبی ساتھی اور سابق لوک سبھا امیدوار عاصم راجہ نے جیل میں قید اعظم خان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 78 سال کی عمر میں بھی سینئر رہنما کو فرش پر سونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

عاصم راجہ نے بتایا کہ چند روز قبل اعظم خان کے بڑے بھائی شریف احمد خان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے پیرول کی درخواست دی، لیکن جنازے میں شرکت کے لیے پیرول سے انکار کر دیا گیا۔ مزید برآں، عدالتی حکم کے باوجود اعظم خان کو جیل میں سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔

پیرول سے انکار غیر انسانی ہے

عاصم راجہ نے کہا کہ ہم اعظم خان کو پیرول سے انکار کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اہل خانہ نے قانونی عمل کے ذریعے پیرول کی درخواست دی تھی تاہم انتظامیہ نے درخواست مسترد کردی۔ یہ نہ صرف بدقسمتی ہے بلکہ غیر انسانی بھی ہے۔

عاصم راجہ نے کہا کہ جب اس ملک میں قاتلوں، سزا یافتہ مجرموں اور یہاں تک کہ ریپ کرنے والوں کو بھی پیرول مل سکتا ہے تو ایک سینئر سیاسی شخصیت اعظم خان کو اس حق سے محروم کرنا ناانصافی ہے۔

جیل مینوئل کے مطابق بنیادی سہولیات سے محروم

عاصم راجہ نے الزام لگایا کہ عدالتی حکم کے بعد بھی اعظم خان کو جیل مینوئل کے مطابق بنیادی سہولیات جیسا کہ ایک بیڈ، اسٹول، کرسی، لیمپ اور الگ ٹوائلٹ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔

عاصم راجہ نے مزید کہا کہ انہیں سردیوں میں 6 سے 7 ڈگری درجۂ حرارت میں بھی فرش پر سونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کی عمر 78 سال ہے اور وہ پھیپھڑوں میں انفیکشن اور مسلسل کھانسی کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود ایسا سلوک انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ ان کی زندگی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔

عوامی غصہ

عاصم راجہ نے کہا کہ رام پور کی پوری آبادی، باہر کے لوگ اور ملک بھر میں اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں۔ اعظم خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہو گی۔

عاصم راجہ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور جیل انتظامیہ سے سوال کیا کہ جب جیل مینوئل ہی ان کے لیے فراہم کرتا ہے تو ان سہولیات پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو وہ خود ان کا بندوبست کرنے کو تیار ہے، بشرطیکہ اسے اجازت دی جائے۔

