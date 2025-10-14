میں مرغی چور ہوں، مجھے سیکیورٹی کیسے ملے گی، بھروسہ نہیں، اعظم خان نے وائی زمرہ سیکیورٹی لینے سے کیا انکار
اعظم خان نے کہا کہ میں مرغی چور اور بکرا چور ہوں، سزا کاٹ رہا ہوں، مجھے سیکیورٹی کیسے ملے گی۔
Published : October 14, 2025 at 10:08 PM IST
رام پور(اتر پردیش): سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق کابینہ وزیر، اعظم خان نے وائی زمرہ کی سیکورٹی سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت کی طرف سے تحریری حکم نہیں ملتا میں سیکیورٹی قبول نہیں کروں گا۔ اعظم خان نے کہا کہ میں مرغی اور بکرا چور ہوں، مجھے 21 سال کی سزا ہے تو مجھے سیکیورٹی کیسے مل رہی ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ وردی میں کون ہے۔
ایس پی لیڈر نے کہا کہ جب ایک بار کے ایم ایل اے کو مرکزی حکومت سے زیڈ زمرہ کی سیکورٹی مل سکتی ہے تو صرف مجھے ہی کیوں وائی زمرہ کی سیکورٹی دی گئی ہے؟ مجھے بھی میرے مخالفین کی طرح سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ میرے مخالفین کے پاس مرکزی حکومت کے کمانڈوز ہیں۔
اعظم خان نے کہا، "میں نے آج اس کانسٹیبل کو یہ بھی بتایا کہ میں اس وقت تک سیکیورٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ مجھے اس بات کی تصدیق کرنے والا تحریری جواب نہیں ملتا کہ مجھے یہ فراہم کی گئی ہے۔ حالات نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ حکومت نے سرکاری زمین سے تجاوزات ہٹا دی، حکومت نے زمین بنائی، حکومت نے مکمل مکان الاٹ کیا، اور مجھے 21 سال قید کی سزا سنائی گئی۔"
میں سیکورٹی پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، "مجھ پر 3.6 ملین روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا۔ جب تک میرے پاس تحریر میں نہ ہو مجھے سیکورٹی کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے یہ سیکورٹی کس نے دی؟ میں اس پر کیسے بھروسہ کروں؟ خاکی وردی میں ملبوس یہ مسلح افراد اتر پردیش حکومت کے ہیں۔" انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، "میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ میں سزا یافتہ مجرم ہوں جسے سیکیورٹی نہیں مل سکتی، تو اب میں کیسے حاصل کروں؟ اگر میرے پاس کوئی سرکاری معلومات نہیں ہے تو میں ان پر کیسے اعتماد کروں؟"
اعظم خان نے کہا کہ میرے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔"میں نے ایک پیغام بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، تو میرے پاس انہیں رکھنے کے لیے گاڑی نہیں ہے۔ وائی زمرہ کے ممبران کو سب کچھ فراہم کرتے ہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ ایک مدت کے ایم ایل اے کے پاس بھی دو بندوق بردار ہوتے ہیں۔"
ہر کوئی کہے گا کہ مرحوم ایک شاندار آدمی تھے: اعظم خان نے کہا، "پہلی بار کے ایم ایل اے کے پاس زیڈ پلس سیکیورٹی سے لے کر سینٹرل فورس کے کمانڈوز تک ہوتے ہیں۔ اگر آپ سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم میرے مخالفین کی طرح کی سیکیورٹی فراہم کریں۔ میرے پاس ایک کانسٹیبل تھا، لیکن اب مجھ میں ٹورز پر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں علاج کے لیے دہلی جاتا ہوں اور اکیلا ہی واپس آتا ہوں۔ اگر کچھ ہوتا تو اسمبلی میں صرف یہ کہتا کہ کون ذمہ داری قبول کرے گا؟ مرحوم ایک شاندار آدمی تھے۔"