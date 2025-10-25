اعظم خان جیل سے رہائی کے بعد اجمیر پہنچے، خواجہ کے مزار پر حاضری دی
ایس پی لیڈر اعظم خان اپنے بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ اجمیر پہنچے اور مزار پر چادر چڑھائی۔
Published : October 25, 2025 at 8:54 PM IST
اجمیر: سماج وادی پارٹی کے رہنما اعظم خان نے اپنے بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ اجمیر شریف درگاہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے صوفی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر عقیدت کے نشان کے طور پر چادر اور پھول چڑھائے۔ جیل سے رہائی اور پارٹی کے اسٹار کمپینر کی تقرری کے بعد، خان نے خواجہ غریب نواز کے مزار پر اظہار تشکر کیا۔
اجمیر شریف درگاہ پر حاضری کے بعد اعظم خان نے اپنی روحانی طاقت کا اظہار کیا۔ ان کی مشکلات کم ہو گئی ہیں، لیکن چیلنجز باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہراساں کیا گیا اور جھوٹے الزامات میں پھنسایا گیا، لیکن بزرگوں کی دعاؤں نے انہیں امن اور انصاف فراہم کیا۔ اسی لیے انہوں نے اجمیر شریف میں سلطان الہند کے مزار پر حاضری دی۔
کارکنوں اور لوگوں کا شکریہ: سماج وادی پارٹی نے بہار انتخابات کے لیے اعظم خان کو اسٹار کمپینر کے طور پر شامل کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب ہم بہار کے انتخابات میں آپ کا اثر دیکھیں گے تو اعظم خان نے کہا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے میرے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اعظم خان نے اپنے کارکنوں اور لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے کہا کہ "جن لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ملا اور نہ ہی کام کیا، لیکن ان کی برکت سے میں زندہ واپس آیا۔"
یاتریوں نے سیلفی لی: صرف ایک دن پہلے، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اجمیر کے کشن گڑھ کا دورہ کیا۔ اعظم خان ایک دن بعد اجمیر درگاہ پہنچے۔ درگاہ پر موجود زائرین نے سیلفیاں لیں اور اعظم خان سے مصافحہ کیا۔ اس دوران ان کے مداحوں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوگیا جس کے بعد انہیں پولیس کی حفاظت میں لے جایا گیا۔ اعظم خان اور ان کے صاحبزادے عبداللہ اعظم کو خادم سید یامین ہاشمی نے عیادت اور پگڑی دی۔ سید زاہد ہاشمی نے انہیں دربار کا تبرک بھی پیش کیا جب کہ سید خالد ہاشمی نے آستانہ شریف میں اعظم خان کے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا کی۔