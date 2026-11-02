اعظم خان نے ای ڈی کی جانب سے گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہفتے کے روز اعظم خان کو دو 'پین کارڈز' مقدمے میں رام پور جیل سے رہا ہوتے ہی گرفتار کر لیا تھا۔
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 1:23 PM IST
نئی دہلی: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، جس میں انھوں نے منی لانڈرنگ کے ایک نئے مقدمے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے کی گئی اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا ہے۔
جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے اعظم خان کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نظام پاشا کے دلائل سنے۔ بینچ نے اشارہ دیا کہ درخواست پر اس ہفتے کے آخر میں سماعت کی جا سکتی ہے، تاہم عدالت نے اس معاملے پر فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔
اعظم خان کو ہفتے کے روز ای ڈی نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ اور ان کے بیٹے، عبداللہ اعظم خان، دو 'پین کارڈز' رکھنے کے مبینہ الزام سے متعلق مقدمے میں رام پور جیل سے ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ غازی آباد کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔
ای ڈی نے منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ اتر پردیش پولیس کی جانب سے اعظم خان اور ان کے مبینہ ساتھیوں کے خلاف درج کی گئی 58 ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کیا ہے۔ مرکزی ایجنسی کا الزام ہے کہ عوامی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی رقوم کو رام پور میں ان کے نجی ادارے، 'جوہر یونیورسٹی' کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا۔
28 اکتوبر کو، مرکزی ایجنسی نے یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو اٹیچ کر لیا، جن کی تخمینہ شدہ مارکیٹ ویلیو 1,170 کروڑ روپے ہے۔ ای ڈی نے مبینہ مالی لین دین اور 'بے نامی' اثاثوں کی منتقلی کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے ان کی حراست کا مطالبہ کیا تھا۔
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