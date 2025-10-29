اعظم خان اور عرفان سولنکی کی ملاقات، دونوں نے اپنے درد کا اظہار کیا، کہا کہ ظلم اور تذلیل کا سلسلہ جاری
اعظم خان نے کہا عرفان سولنکی کی کہانی بھی ہماری جیسی ہے، ان سے مل کر ہمیں سکون ملا۔
Published : October 29, 2025 at 10:53 PM IST
رامپور: سماج وادی پارٹی کے قومی سکریٹری اور سابق وزیر اعظم خان اور سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی، جو حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے تھے، بدھ کو رامپور میں ملاقات کی۔ انہوں نے اعظم خان کی رام پور رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایس پی کے دونوں لیڈر ضمانت پر باہر ہیں۔
ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا، "ان (عرفان سولنکی) کو بہت زیادہ ظلم، ناانصافی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا، یہ اب بھی جاری ہے، ہمیں بری نہیں کیا گیا ہے۔"
परवारिक शुभचिंतक जनाब आज़म खान साहब एवं डा• तंज़ीम फातिमा जी से मुलाक़ात करी और दुआँ ली ..! pic.twitter.com/nvrJCjX1bA— Irfan Solanki (@IrfanSolanki) October 29, 2025
اعظم خان نے کہا کہ باہر لوٹے ہوئے لوگوں سے مل کر ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس دوران عرفان سولنکی نے کہا کہ اعظم خان ان کے لیے والد کی طرح ہیں اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ جہاں یہ ملاقات سیاسی ہے وہیں ان کا دیرینہ ذاتی تعلق بھی ہے۔
اعظم خان نے کہا کہ ڈی ایم ایک کثیر المنزلہ عمارت الاٹ کرتا ہے۔ اس عمارت کو بنانے میں تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا۔ یہ زمین حکومت کی تھی، اور حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ عمارت بنی، پھر الاٹ ہوئی، اور لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ تقریباً تین سال کے بعد ایک رپورٹ لکھی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ 6 نومبر 2016 کو مکان مسمار کر کے مرغیاں، بکریاں اور پازیب چوری کر لی گئیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کیس میں ملزم کو 21 سال قید اور 36 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اعظم خان نے کہا کہ عرفان سولنکی کی کہانی بھی ہماری جیسی ہے۔