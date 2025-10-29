ETV Bharat / state

اعظم خان اور عرفان سولنکی کی ملاقات، دونوں نے اپنے درد کا اظہار کیا، کہا کہ ظلم اور تذلیل کا سلسلہ جاری

اعظم خان نے کہا عرفان سولنکی کی کہانی بھی ہماری جیسی ہے، ان سے مل کر ہمیں سکون ملا۔

اعظم خان اور عرفان سولنکی کی ملاقات، دونوں نے اپنے درد کا اظہار کیا، کہا کہ ظلم اور تذلیل کا سلسلہ جاری
اعظم خان اور عرفان سولنکی کی ملاقات، دونوں نے اپنے درد کا اظہار کیا، کہا کہ ظلم اور تذلیل کا سلسلہ جاری (Image Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رامپور: سماج وادی پارٹی کے قومی سکریٹری اور سابق وزیر اعظم خان اور سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی، جو حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے تھے، بدھ کو رامپور میں ملاقات کی۔ انہوں نے اعظم خان کی رام پور رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایس پی کے دونوں لیڈر ضمانت پر باہر ہیں۔

ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا، "ان (عرفان سولنکی) کو بہت زیادہ ظلم، ناانصافی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا، یہ اب بھی جاری ہے، ہمیں بری نہیں کیا گیا ہے۔"

اعظم خان نے کہا کہ باہر لوٹے ہوئے لوگوں سے مل کر ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس دوران عرفان سولنکی نے کہا کہ اعظم خان ان کے لیے والد کی طرح ہیں اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ جہاں یہ ملاقات سیاسی ہے وہیں ان کا دیرینہ ذاتی تعلق بھی ہے۔

اعظم خان نے کہا کہ ڈی ایم ایک کثیر المنزلہ عمارت الاٹ کرتا ہے۔ اس عمارت کو بنانے میں تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا۔ یہ زمین حکومت کی تھی، اور حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ عمارت بنی، پھر الاٹ ہوئی، اور لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ تقریباً تین سال کے بعد ایک رپورٹ لکھی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ 6 نومبر 2016 کو مکان مسمار کر کے مرغیاں، بکریاں اور پازیب چوری کر لی گئیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کیس میں ملزم کو 21 سال قید اور 36 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اعظم خان نے کہا کہ عرفان سولنکی کی کہانی بھی ہماری جیسی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

اعظم خان جیل سے رہائی کے بعد اجمیر پہنچے، خواجہ کے مزار پر حاضری دی

میں مرغی چور ہوں، مجھے سیکیورٹی کیسے ملے گی، بھروسہ نہیں، اعظم خان نے وائی زمرہ سیکیورٹی لینے سے کیا انکار

TAGGED:

SP LEADER AZAM KHAN
IRFAN SOLANKI
IRFAN SOLANKI MET AZAM FAMILY
FORMER MLA IRFAN SOLANKI
AZAM KHAN MEET IRFAN SOLANKI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.