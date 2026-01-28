یو جی سی کے رولز واپس لو یا مجھے 'آسان موت' کی اجازت دو: ایودھیا کے سادھو کا پی ایم مودی سے مطالبہ
تپسوی چھاونی کے سربراہ پرمہنس اچاریہ نے یو جی سی کے نئے رولز کو 'امتیازی' قرار دیتے ہوئے مرگِ آساں کا مطالبہ کیا۔
Published : January 28, 2026 at 7:27 AM IST
ایودھیا: یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کے نظرثانی شدہ اصولوں کے خلاف مظاہرے تیز ہوگئے ہیں کیونکہ تپسوی چھاونی کے سربراہ پرمہنس اچاریہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اس معاملے پر یوتھنیشیا یعنی آسان موت مرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یو جی سی کے ذریعہ نافذ کردہ نظرثانی شدہ اصول اعلیٰ ذات کے طلباء کے لیے ناانصافی ہیں۔ ان سے تعلیمی نظام میں عدم مساوات پیدا ہوگا۔ پرمہنس اچاریہ نے دلیل دی کہ یہ ضوابط مستحق طلباء کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یو جی سی قوانین کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں ایودھیا کے سادھو بھی اعلیٰ ذات کے طلبہ کی کھلی حمایت میں سامنے آئی ہے۔
مختلف معاملات پر حکومت کو الٹی میٹم
تپسوی چھاونی کے سربراہ نے کہا کہ وہ تعلیمی میدان میں کسی قسم کا امتیاز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے جلد فیصلہ نہ کیا تو تحریک تیز کی جائے گی۔ ایودھیا میں تپسوی چھوانی کے سربراہ پرمہنس اچاریہ اپنی بنیاد پرست شبیہ اور مختلف مسائل پر حکومت کو الٹی میٹم دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔
ہندو راشٹر کا مطالبہ اور خود سوزی کی دھمکی
اس سے قبل ایک متنازع بیان میں پرمہنس اچاریہ نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت بھارت کو 'ہندو راشٹر' قرار دے۔ گذشتہ سال انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر دو اکتوبر تک ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ دریائے سریو میں اپنی جان دے دیں گے۔ اس اعلان کے بعد انتظامیہ نے انہیں اپنے آشرم میں نظر بند کر دیا۔
نوح یاترا میں رکاوٹ پر بھوک ہڑتال
اس سے قبل جب ہریانہ میں نوح میں انہیں یاترا نکالنے سے روکا گیا تو پرمہنس اچاریہ نے سوہنا ٹول پلازہ پر بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی یا کسی اور جگہ منتقل کیا گیا تو وہ وہیں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔
ایک تنازع کے دوران انہوں نے دھمکی دی کہ وہ تپسوی چھاونی کے مہنت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے اور ہندو قوم کے لیے اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے پرمہنس اچاریہ ادے ندھی اسٹالن کے متنازع بیانات اور رام چریت مانس کی کاپیاں جلانے جیسے واقعات کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کی دھمکی دینے کے لیے بھی خبروں میں تھے۔
جانیں کیا ہے یو جی سی تنازع
واضح رہے کہ یو جی سی کے نئے ضابطوں کے مطابق ہر تعلیمی ادارہ چاہے وہ سرکاری کالج ہو یا نجی یونیورسٹی، اب ایکویٹی سیل قائم کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ سیل ایک قسم کی اندرونی عدالت کے طور پر کام کرے گا۔ اگر کوئی طالب علم اپنے ساتھ امتیازی سلوک محسوس کرتا ہے تو وہ اس سیل میں شکایت درج کرا سکتا ہے۔ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ادارہ فوری ایکشن لینے کا پابند ہو گا۔ یو جی سی رولز کے مخالفین کا الزام ہے کہ یو جی سی کا یہ نیا قانون تعلیم کے شعبے میں عدم مساوات کو فروغ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مختلف طبقات کے درمیان تصادم پیدا ہو سکتا ہے اور تعلیمی ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔