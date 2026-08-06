کانوڑ یاترا کے راستوں سے گریز کریں: دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی
یوپی کے مختلف علاقوں سے کانوڑیوں کے قافلے گزر رہے ہیں ایسے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے طلباء کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔
By PTI
Published : August 6, 2026 at 9:54 AM IST
سہارنپور: معروف اسلامی مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے اتر پردیش میں جاری کانوڑ یاترا کے دوران اپنے طلباء کے لیے ایک خصوصی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی اقدام کے طور پر کانوڑ کے راستوں اور پرہجوم علاقوں پر غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔
بدھ کی شام جاری کردہ تحریری حکم نامے میں، ہاسٹل انچارج مولانا اشرف عباس نے کہا کہ یہ ایڈوائزری طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے اور سالانہ یاترا کے دوران نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔
STORY | Avoid Kanwar Yatra routes: Darul Uloom Deoband issues advisory for students— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
Darul Uloom Deoband, the prominent Islamic seminary, has issued a special advisory for its students during the ongoing Kanwar Yatra, asking them to avoid unnecessary movement on kanwar routes and… pic.twitter.com/mMF3cUro6l
طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، خاص طور پر کانوڑ کے راستوں اور جی ٹی روڈ پر، اور صرف اس صورت میں باہر نکلیں جب بالکل ضروری ہو۔
ایڈوائزری میں ضروری سفر کرنے والے طلباء کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف ریزرو شدہ ریلوے کوچ استعمال کریں اور اپنے دارالعلوم سے جاری کردہ شناختی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو غروب آفتاب کے بعد ادارے کی طرف سے جاری کردہ شناختی کارڈ کے بغیر کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
مدرسے نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد کانوڑ یاترا کے دوران طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانا اور منظم نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا ہے۔
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