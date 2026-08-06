ETV Bharat / state

کانوڑ یاترا کے راستوں سے گریز کریں: دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی

یوپی کے مختلف علاقوں سے کانوڑیوں کے قافلے گزر رہے ہیں ایسے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے طلباء کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔

دارالعلوم دیوبند
دارالعلوم دیوبند (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : August 6, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سہارنپور: معروف اسلامی مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے اتر پردیش میں جاری کانوڑ یاترا کے دوران اپنے طلباء کے لیے ایک خصوصی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی اقدام کے طور پر کانوڑ کے راستوں اور پرہجوم علاقوں پر غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔

بدھ کی شام جاری کردہ تحریری حکم نامے میں، ہاسٹل انچارج مولانا اشرف عباس نے کہا کہ یہ ایڈوائزری طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے اور سالانہ یاترا کے دوران نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔

طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، خاص طور پر کانوڑ کے راستوں اور جی ٹی روڈ پر، اور صرف اس صورت میں باہر نکلیں جب بالکل ضروری ہو۔

ایڈوائزری میں ضروری سفر کرنے والے طلباء کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف ریزرو شدہ ریلوے کوچ استعمال کریں اور اپنے دارالعلوم سے جاری کردہ شناختی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو غروب آفتاب کے بعد ادارے کی طرف سے جاری کردہ شناختی کارڈ کے بغیر کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔

مدرسے نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد کانوڑ یاترا کے دوران طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانا اور منظم نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

DARUL ULOOM DEOBAND
KANWAR YATRA
DARUL ULOOM DEOBAND ADVISORY
دارالعلوم دیوبند ایڈوائزری
DEOBAND STUDENT KANWAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.