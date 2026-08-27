مہاراشٹر میں آٹو رکشہ، ٹیکسی ڈرائیوروں کو مراٹھی سیکھنے کے لیے ایک سال کا وقت ملے گا، فڈنویس
مہاراشٹر حکومت نے آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی سیکھنے کی آخری تاریخ میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔
Published : August 27, 2026 at 10:11 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ریاستی حکومت نے آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو کام کرنے والی مراٹھی سیکھنے کے لیے ایک سال دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فڈنویس نے کہا کہ اس مدت کے دوران ریاست کی سرکاری زبان کے کام کی معلومات کی کمی کے لئے ڈرائیوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
فڈنویس نے کہا کہ ڈرائیور تنظیموں کے نمائندوں نے بتایا کہ ڈرائیور مختلف عمر کے ہیں اور ان میں سے کئی نے برسوں پہلے اسکول چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے مختصر مدت میں مراٹھی سیکھنا مشکل ہوگیا تھا۔ انہوں نے کہا نمائندوں نے ایک سال کا وقت مانگا تھا۔ ریاستی حکومت نے ان کا مطالبہ مان لیا ہے اور انہیں ایک سال کا وقت دے رہی ہے۔ اس مدت کے دوران کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس ایک سال کی مدت کے دوران، کلاسیں منعقد کی جائیں گی اور آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو مراٹھی کام کرنے کی تعلیم دینے کے لیے مطالعہ کا مواد فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، "وہ اپنے طور پر آگے آئے ہیں اور مراٹھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔" اس لیے انہیں وقت دینا ضروری تھا۔"
ریاستی حکومت نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ غیر مراٹھی ڈرائیوروں کو 15 اگست کی آخری تاریخ مقرر کرتے ہوئے بنیادی مراٹھی سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کے لیے مراٹھی کلاسز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔
وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سارنائک نے وضاحت کی کہ مہاراشٹر کے دن (1 مئی) سے یوم آزادی تک 105 دن کی رعایتی مدت پہلے ہی دی گئی تھی، جس کے دوران آٹو رکشہ ڈرائیوروں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ مسافروں سے مراٹھی میں بات چیت کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ ایک ماہ کا نوٹس دینے کا تھا، اس کے بعد زبان سیکھنے کے لیے تین ماہ۔ ان کے بیجز صرف اس صورت میں منسوخ کیے جائیں گے جب وہ ان چار مہینوں کے اندر زبان سیکھنے میں ناکام رہے۔
اس کے برعکس، مراٹھی ایککرن سمیتی کے صدر گووردھن دیشمکھ نے توسیع کے فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس طرح مراٹھی لوگ ایک بار پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مہاجروں کے سامنے جھک گئے ہیں اور اب ان کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست کو یرغمال بنایا جا رہا ہے کیونکہ عہدیدار ووٹ حاصل کرنے کی کوشش میں مہاجروں کو خوش کر رہے ہیں اور درحقیقت مہاراشٹر کو گروی رکھ رہے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مراٹھی بولنے والی اکثریتی آبادی کو متحد ہو کر زبان کی حکمرانی کے فوری نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو حکومت کے ساتھ اٹھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اقتدار پر قابض مراٹھی ریاست کو برباد کر رہے ہیں۔