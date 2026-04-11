ترال۔ آٹو اسٹینڈ کی عدم موجودگی پر آٹو ڈرائیورس نے کیا احتجاج

ترال۔ آٹو اسٹینڈ کی عدم موجودگی پر آٹو ڈرائیورس نے کیا احتجاج
جموں وکشمیر کے ضلع ترال میں آٹو ڈرائیوروں نے آٹو اسٹینڈ کا مطالبہ کیا۔ تاکہ سڑک پر راہگیروں کو تکلیف نہ ہو
Published : April 11, 2026 at 10:34 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال میں آٹو ڈرائیور ایسوسی ایشن سے وابستہ ڈرائیوروں نے آج ایک خاموش احتجاج کیا اور اپنے مطالبات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں آٹو اسٹینڈ کی سہولت میسر نہیں، جس کی وجہ سے وہ دن بھر سڑکوں کے کنارے کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔
اس صورت حال کے باعث نہ صرف ٹریفک جام ہوتا ہے بلکہ راہگیروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم صورتحال کا ایک پہلو انتہائی افسوسناک یہ کہ ہم بیروزگار نوجوانوں نے روزگار کمانے کے لیے یہ آٹو خریدے اور بینکوں سے قرضہ حاصل کیا لیکن اب جب کہ ہمیں اسٹینڈ فراہم نہیں کیا گیا ہم کہاں جائیں۔
ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے لیے مناسب آٹو اسٹینڈ قائم کیا جائے تاکہ ٹریفک نظام بہتر ہو اور عوام کو درپیش مسائل کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال، ساجد نقاش نے نمائندے کو بتایا کہ کہ یہ تمام گاڑیاں بیٹری سے چلنے والے آٹو ہیں، جن کے لیے باقاعدہ آٹو اسٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ گاڑیاں کسی مخصوص ایکٹ کے تحت نہیں آتیں بلکہ یہ ایک سہولت کے طور پر چلائی جا رہی ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ سے اسٹینڈ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔