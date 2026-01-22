حیدرآباد: سرکاری پلاٹوں کی کھلی نیلامی، دو لاکھ روپے دے کر حصہ لے سکتے ہیں حصہ
تلنگانہ راجیو سواگرہ کارپوریشن لمیٹڈ نے 137 سرکاری پلاٹوں کی کھلی نیلامی کا اعلان کیا ہے، جو سات اور آٹھ فروری کو شیڈول ہے۔
Published : January 22, 2026 at 2:52 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کے قریب زمین یا پلاٹ خریدنے کے خواہش مند افراد کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ تلنگانہ راجیو سواگرہ کارپوریشن لمیٹڈ (TGRSCL) حیدرآباد شہر کے قریب 137 سرکاری پلاٹوں کی نیلامی کرنے جا رہا ہے۔ نیلامی سات اور آٹھ فروری کو ہوگی۔ یہ پلاٹ تورور، بہادر پلی اور کرمل گوڈا میں واقع ہیں۔
پلاٹوں کا رقبہ
کارپوریشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ "تورور میں واقع پلاٹوں کی دونوں دنوں تک نیلامی کی جائے گی، جب کہ بہادر پلی اور کرمل گوڈا میں پلاٹ آٹھ فروری کو نیلامی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ تورور میں پلاٹ 200 سے 500 مربع گز کے درمیان ہیں، جب کہ بہادر پلی میں پلاٹوں کی رینج 200 مربع گز سے، 1000 مربع گز تک ہے۔ کرمل گوڈا میں پلاٹوں کی حد 200 سے 300 مربع گز کے بیچ ہے۔
نیلامی کے لیے، بہادر پلی، کرمل گوڈا، اور تورور میں پلاٹوں کے لیے بیعانہ رقم 200,000 روپے ہوگی۔ یہ رقم زمین خریدنے والے سنجیدہ امیدواروں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ پلاٹ نہ ملنے پر پوری رقم واپس کر دی جائے گی۔
سرکاری ویب سائٹ کے مطابق، حیدرآباد کے قریب واقع یہ پلاٹ 100 فیصد قانونی دعوے (Encumbrance) سے پاک ہیں اور واضح طور پر تلنگانہ راجیو سواگرہ کارپوریشن لمیٹڈ (حکومت) کی ملکیت ہیں۔
تورور آؤٹر رنگ روڈ (ORR) اور ادیبتلا آئی ٹی کوریڈور کے قریب واقع ہے، جب کہ بہادر پلی آؤٹر رنگ روڈ کے قریب ہے۔ کرمل گوڈا راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے، ریسرچ سینٹر امارت (RCI)، اور آؤٹر رنگ روڈ کے قریب ہے۔
نیلامی میں حصہ لینے کا طریقہ
جو لوگ پلاٹ کی نیلامی میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ می سیوا مراکز کے ذریعے ای ایم ڈی (بیعانہ رقم) جمع کرسکتے ہیں یا حیدرآباد میں منیجنگ ڈائریکٹر ، ٹی جی آر ایس سی ایل کے نام ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ می سیوا سنٹر سے موصول ہونے والی رسیدیں یا ڈی ڈی نیلامی کے دن لائی جا سکتی ہیں، جو ایویکا کنونشن، تارا کنونشن کے پاس، او آر آر ایگزٹ نمبر 11، پیڈا عنبرپیٹ میں منعقد ہوگی۔
پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ نیلامی میں حصہ لینے کے خواہش مند افراد سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔
حالیہ نیلامیوں سے ان پلاٹوں کی بنیادی قیمتیں 20,000 روپے سے لے کر 30,000+ روپے فی مربع گز تک ہو سکتی ہیں، تاہم اصل قیمتوں کا تعین نیلامی کے ذریعے طے ہوگا۔
