بہار میں اغویٰ کی کوشش ناکام، مشہور ڈاکٹر نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر چھڑائی جان
بہار کے چھپرا میں اغوا کاروں کا منصوبہ ناکام ہوگیا۔ مشہور ڈاکٹر سجل کمار کے اغوا کی کوشش ناکام ہو گئی۔
چھپرا: بہار کے چھپرا میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے جہاں بدمعاشوں نے ایک مشہور ڈاکٹر کو اغوا کر لیا۔ تاہم، وہ انہیں اپنی منزل تک لے جانے میں ناکام رہے۔
ڈاکٹر کے اغوا کی کوشش
واقعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معروف ڈاکٹر سجل کمار 17 دسمبر کی رات تقریباً 10:20 بجے اپنی کلینک سے نکل کر سادھنا پوری میں واقع اپنے گھر جا رہے تھے کہ اسی دوران چار سے پانچ نامعلوم بدمعاشوں نے انہیں بندوق کی نوک پر اغوا کر لیا۔
گھر کے سامنے سے اغوا
ڈاکٹر سجل کمار نے سٹی پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے جس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدمعاشوں نے انہیں پستول سے ڈرایا اور زبردستی ان کی ہی گاڑی میں بٹھا دیا۔ بعد ازاں نقاب پوش بدمعاشوں نے کار پر قبضہ کر لیا اور ڈرائیور و ڈاکٹر کے ساتھ مارپیٹ کرنے لگے۔
چار پانچ نامعلوم بدمعاشوں کی دیدہ دلیری
اس دوران سجل کمار کے گھریلو ملازم نتیش نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، انہوں نے دروازے کو دھکیلتے ہوئے اسے بھی یرغمال بنا لیا اور ساتھ لے کر نکل گئے۔
नगर थानांतर्गत घटित घटना की अद्यतन स्थिति#SaranPolice #BiharPolice #janpolice @bihar_police pic.twitter.com/3f3HPuYSMI— SARAN POLICE (@SaranPolice) December 18, 2025
ڈاکٹر نے کار سے چھلانگ لگا دی
بدمعاش کار لے کر میونسپل اسکوائر سے ہوتے ہوئے شیش محل ہوٹل کی طرف جانے والی سڑک پر چل دیے۔ اسی دوران شیش محل ہوٹل کے سامنے موقع دیکھ کر ڈاکٹر سجل کمار نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور ہوٹل کی طرف بھاگ نکلے۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر ملزمین فرار ہوگئے۔
کار کھمبے سے ٹکرا گئی
ڈاکٹر سجل کے گاڑی سے چھلانگ لگانے کے بعد ڈرائیور اور گھریلو ملازم ابھی کار میں موجود تھے۔ واردات کے بعد بدمعاش گھبرا گئے۔ تیز رفتاری کے باعث ان کی کار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی رہائش گاہ کے قریب بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی جس سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ وہیں اغوا کار فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ملزمان ڈاکٹر کے دو موبائل فون بھی ساتھ لے گئے۔ اس واقعے میں ڈاکٹر کا ڈرائیور شدید زخمی ہوگیا۔
پولیس جانچ میں تیزی
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رام پوکر سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ سٹی پولیس اسٹیشن کے سربراہ سنجیو کمار اور بھگوان بازار تھانے کے صدر سبھاش کمار بھی ان کے ساتھ پہنچے۔ سارن کے ایس ایس پی نے اس واقعے کی تصدیق کی۔
پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ میں مصروف
ڈاکٹر کی شکایت کی بنیاد پر سٹی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ نمبر 734/25 درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تفتیش جاری ہے۔ آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
