بلڈوزر ایک بار پھر عتیق احمد کے ڈریم پراجیکٹ کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے قریبی ساتھیوں کے پلاٹوں کو مسمار کر دیا
غیر قانونی پلاٹوں کے خلاف ایف آئی آر درج، لکھنؤ روڈ پر 2 بیگھہ پلاٹ بھی مسمار۔
Published : December 20, 2025 at 8:28 AM IST
پریاگ راج: شہر میں عتیق احمد کے ڈریم پروجیکٹ کو ایک بار پھر پی ڈی اے کا بلڈوزر لگا۔ جمعہ کو پی ڈی اے نے قبضہ مافیا عتیق احمد کے ڈریم پراجیکٹ علینہ سٹی کی اراضی پر مسماری کا بڑا آپریشن کیا۔ بلڈوزر نے تقریباً 20 بیگھہ غیر قانونی پلاٹ کو مسمار کر دیا۔ یہ کارروائی زون 2 کے سب زون 2 اے کے تحت تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے بیرام پور بخشی میں واقع علینا سٹی میں کی گئی۔
پی ڈی اے نے اس وجہ سے کارروائی کی: پی ڈی اے کے سکریٹری اجیت سنگھ نے بتایا کہ غیر قانونی پلاٹنگ بغیر کسی منظور شدہ نقشے یا اجازت کے طویل عرصے سے جاری تھی۔ زمین کو پلاٹوں میں تقسیم کرکے فروخت کرنے کی تیاریاں جاری تھیں۔
ایف آئی آر درج کی گئی: انہوں نے کہا کہ پی ڈی اے کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ غیر قانونی سازش عمران، زبیر محمد عرف پپو، شوق محمد عرف منا بولی عرف منا ہند سوار اور دیگر کر رہے تھے۔ وہ مافیا لیڈر عتیق احمد کے قریبی بتائے جاتے ہیں۔ زونل افسر کی قیادت میں PDA کی انفورسمنٹ ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور تمام غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ غیر قانونی پلاٹوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پی ڈی اے نے ایک دن پہلے یعنی 18 دسمبر کو بھی اسی علاقے میں کارروائی کی تھی۔
غیر قانونی پلاٹ مسمار: PDA نے جمعہ کو لکھنؤ روڈ پر نوجیون ہسپتال کے سامنے تقریباً 2 بیگھہ زمین کو بھی مسمار کر دیا۔ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
کارروائی جاری رہے گی: کارروائی کے دوران متعلقہ زونل افسر، جونیئر انجینئر، اکاؤنٹنٹ، سپروائزر، پی ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کے ارکان اور ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن اور فافاماؤ پولیس اسٹیشن کی پولیس موجود تھی۔ پی ڈی اے حکام نے واضح کیا کہ غیر قانونی تعمیرات مافیا یا کسی بااثر شخص کے خلاف کارروائی آئندہ بھی جاری رہے گی۔