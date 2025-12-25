دہلی میں 'اٹل کینٹین' شروع، 5 روپے میں پورا کھانا دستیاب
بی جے پی ایم ایل اے نے کہا کہ غریبوں کے تئیں بی جے پی حکومت کا یہ ایک قابل ستائش قدم ہے۔
Published : December 25, 2025 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے 101 ویں یوم پیدائش کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں آج سے اٹل کینٹین شروع کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر مرکزی وزیر توانائی اور شہری وزیر منوہر لال اور دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے دہلی بھر میں اٹل کینٹین کا افتتاح کیا۔ جہاں لوگ اس اٹل کینٹین میں 5 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا حاصل کر سکیں گے۔
وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی لاجپت نگر میں اٹل کینٹین میں کھانے کا ذائقہ چکھ کر اس کے معیار کی جانچ کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ آج پوری دہلی کے لوگ اٹل کینٹین میں 5 روپے میں مزیدار کھانا کھا سکیں گے۔ افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر بھی موجود تھے اور انہوں نے اٹل کینٹین میں دال اور سبزی بھی چکھائی۔
اس سلسلے میں آج جنوبی دہلی کے سنگم وہار کے ڈی ڈی اے پارک میں ایک اٹل کینٹین بھی شروع کی گئی۔ جنوبی دہلی کے ایم پی رامویر سنگھ بیدھوری اس کا افتتاح کرنے پہنچے۔ آج سے، اٹل کینٹین جنوبی دہلی کے سنگم وہار کے ڈی ڈی اے پارک میں 5 رو پئے میں پورا کھانا پیش کرے گی۔
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) inaugurates Atal Canteen in Lajpat Nagar.— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
The BJP government to launch 100 Rs 5-per-meal Atal canteens on the birth anniversary of former PM Atal Bihari Vajpayee. #AtalBihariVajpayee #DelhiNews
(Full video available on PTI Videos… pic.twitter.com/qrFrzm1ZbA
دریں اثنا، بی جے پی ایم ایل اے چندن چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی خاندان بھوکا نہ سوئے اور ہماری حکومت اس کے لیے پرعزم ہے۔ آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کا 101 واں یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے پورے دہلی میں اٹل کینٹین شروع کی ہیں، جہاں 5 روپے میں پورا کھانا دستیاب ہوگا۔ دہلی میں لوگوں کو روزانہ کام کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کھانا کھا کر گھر سے نہیں نکلتے، اور اگر کہیں کھانا کھانا ہو تو ریسٹورنٹ یا ڈھابے پر زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دہلی حکومت نے آج سے یہ اٹل کینٹین شروع کی ہے، جہاں لوگ 5 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے۔ یہ کینٹین بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت خدمت کے جذبے کے ساتھ کھول رہی ہے۔
افتتاحی تقریب میں مقامی ایم ایل اے چندن چودھری بھی موجود تھے، اور سینکڑوں لوگ اس اٹل کینٹین کو دیکھنے آئے ہیں۔
آج پوری دہلی میں اٹل کینٹین شروع کی جا رہی ہیں، جہاں غریب لوگ 5 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے۔ 5 روپے فی پلیٹ میں، لوگ روٹی، اچار، چاول، سبزیاں اور دال حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے، لوگ یہاں اپنے ٹوکن کاٹیں گے۔ اس کے بعد انہیں میز پر کھانا پیش کیا جائے گا۔ اس کینٹین میں ایک وقت میں 48 افراد رہ سکتے ہیں۔
"بی جے پی نے اپنے منشور میں دہلی کے لوگوں سے جو اٹل کینٹین کا وعدہ کیا تھا وہ اب تکمیل کی طرف بڑھ گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آج دہلی میں 45 اٹل کینٹین شروع کی جا رہی ہیں۔ آنے والے وقت میں مزید 55 اٹل کینٹینیں کھولی جائیں گی تاکہ یہ سہولت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کرمیوگی، مزدور، رکشا کے محنت کشوں اور تعمیراتی کاموں میں مصروف دیگر مزدور دوستوں کو دہلی کو اب یہاں صرف ₹5 میں غذائیت سے بھرپور کھانا مل سکے گا، ہر اٹل کینٹین میں دوپہر اور رات دونوں وقت تقریباً 1000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔