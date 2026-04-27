اسمبلی انتخابات: مغربی بنگال میں اب تک 510 کروڑ روپے ضبط کیے گئے، 2021 کے مقابلے میں زیادہ
الیکشن کمیشن کےاعداد و شمار کے مطابق مغربی بنگال میں انتخابات کےاعلان کے بعد سے اب تک 510.10 کروڑ روپے ضبط کیے جا چکے ہیں۔
Published : April 27, 2026 at 7:01 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے پیر کو کہا کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں اب تک 510 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ضبط کی گئی ہے۔ یہ قبضے انتخابات کے اعلان کے بعد ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے نافذ ہونے کے بعد سے کیے گئے ہیں۔ غور طلب ہے کہ 2021 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں کل 339 کروڑ روپے ضبط کیے گئے تھے۔
15 مارچ کو، الیکشن کمیشن نے چار ریاستوں بشمول مغربی بنگال اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے ریاستوں سے کہا کہ وہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائیں۔
الیکشن کمیشن کی طرف سے اسمبلی انتخابات میں ضبطی کے بارے میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے بنگال میں اب تک 510.10 کروڑ روپے ضبط کیے ہیں۔ اس میں 30 کروڑ روپے نقد شامل ہیں۔ کمیشن کے مطابق، اس میں 126.85 کروڑ روپے کی شراب اور 184.85 کروڑ روپے کی مفت چیزیں/دیگر سامان شامل ہیں۔
اس کے ساتھ، مغربی بنگال میں غیر قانونی سامان کی کل ضبطی 510 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے، ای سی آئی نے کہا 2021 کے اسمبلی انتخابات کے دوران ریاست میں کی گئی 339 کروڑ روپے کی ضبطی سے زیادہ ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے چیف سکریٹری، چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او)، ڈی جی پی، اور پولنگ سے منسلک ریاستوں اور ان کی سرحد سے متصل ریاستوں کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ کئی جائزہ میٹنگیں کیں اور انہیں تشدد سے پاک، خطرے سے پاک اور لالچ سے پاک انتخابات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
اس مقصد کے لیے، 100 منٹ کے اندر شکایات کا جواب دینے کے لیے 2,728 سے زیادہ فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں انتخابی ریاست میں تعینات کی گئی ہیں۔ مزید برآں، 3,142 سے زیادہ سٹیٹک سرویلنس ٹیمیں مختلف مقامات پر اچانک چیک پوائنٹس کرنے کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ غیر قانونی شراب کی تیاری، ذخیرہ اندوزی اور تقسیم کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔
الیکشن کمیشن (ای سی آئی) نے اعلان کیا کہ مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات دو مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ ووٹنگ کا پہلا مرحلہ 23 اپریل کو مکمل ہوا اور دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو ہونا ہے۔ انتخابی نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا۔