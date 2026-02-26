آسام کا منفرد ڈرامہ اسکول جہاں 'معذور' بچے حقیقی ہیرو بن جاتے ہیں، راجیو سعود کی پہل کو آپ بھی کریں گے سلام

آسام کا منفرد ڈرامہ اسکول جہاں 'معذور' بچے حقیقی ہیرو بن جاتے ہیں، راجیو سعود کی پہل کو آپ بھی کریں گے سلام
Published : February 26, 2026 at 4:43 PM IST
گوہاٹی،آسام: آسام کے دارالحکومت گوہاٹی میں ایک انوکھا اقدام جاری ہے، جس نے معاشرے کو ایک نئی سمت دی ہے۔ شہر کے سرشار تھیٹر آرٹسٹ راجیو کمار سعود معذور افراد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ڈرامہ پڑھانا ہی نہیں بلکہ فن کے ذریعے معذور بچوں کی زندگیوں میں اعتماد اور خود انحصاری پیدا کرنا ہے۔
راجیو کا ماننا ہے کہ ہر شخص میں ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اس کو پہچاننے اور اسے صحیح سمت فراہم کرنے کی ہے۔ اس وژن کے ساتھ، انہوں نے معذوروں کے لیے ہندوستان کا پہلا تھیٹر اسکول قائم کیا۔
2019 میں ایک خصوصی اقدام شروع ہوا
2019 میں راجیو کمار سعود نے گوہاٹی میں دیویانگ تھیٹر اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک منفرد اقدام تھا۔ انہوں نے مانک نگر میں گنیشگوری نرسری میں 30 طلباء کے ساتھ اسکول شروع کیا۔ اگرچہ کووڈ-19 وبائی مرض نے اسکول کو دو سال کے لیے بند کرنے پر مجبور کیا، لیکن حوصلہ بلند رہا۔ بعد میں، اسکول کو جونالی ضلع کے سیندوری علی میں منتقل کردیا گیا اور کلاسیں دوبارہ شروع ہوگئیں۔
آج، مختلف عمر کے گروپوں کے معذور طلباء تربیت کے لیے ہر ہفتہ اور اتوار کو یہاں آتے ہیں۔ ڈرامے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے کئی اہم ہنر بھی سیکھ رہے ہیں۔
بچپن سے تحریک
راجیو کمار سعود کا سفر گھر سے شروع ہوا۔ ان کے چچا معذور تھے، لیکن مکمل طور پر آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ بچپن سے گھر میں معذوروں کے تئیں احترام اور حساسیت کا ماحول دیکھ کر ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان کے والد، ابھیرام سعود، ایک ریٹائرڈ استاد اور قابل اداکار، نے بھی انہیں متاثر کیا۔ ان کے والد کی رہنمائی اور مالی تعاون نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔
"اگر میں انہیں ہیرو بنا سکوں..."
راجیو کمار سعود کا کہنا ہے کہ "میں یہاں ڈرامہ سیکھنے اور خود ہیرو بننے آیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری سوچ بدل گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں حقیقی ہیرو تب ہی بنوں گا جب میں ان خصوصی ضروریات والے بچوں کو ہیرو بنا سکوں گا۔"
یہی سوچ آج بہت سے بچوں کی زندگیاں بدل رہی ہے۔ جب یہ بچے سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں تو حاضرین جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ان کی پرفارمنس کو بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے۔
جامع ترقی پر خصوصی توجہ
یہ اسکول صرف تھیٹر تک محدود نہیں ہے۔ طلباء کی مجموعی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ ڈرامے کے علاوہ، وہ رقص، گانے، یوگا، مراقبہ اور کاغذ سازی کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں بچوں کے خود اعتمادی کو بڑھاتی ہیں اور انہیں سماجی طور پر زیادہ فعال بناتی ہیں۔ راجیو کہتے ہیں کہ فن بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے بچے جو پہلے روانی سے نہیں بول سکتے تھے اب اسٹیج پر مکالمے پیش کرتے ہیں اور سامعین سے تالیاں وصول کرتے ہیں۔
خود انحصاری کی طرف قدم
اسکول میں تین خصوصی کلاسیں بھی ہیں جن کا مقصد بچوں کو خود انحصاری کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ پہلی کلاس میں، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سامان خریدنا ہے، جس سے وہ اپنے روزمرہ کے کام خود ہی سنبھال سکتے ہیں۔ دوسری کلاس چڑیا گھر کی پہاڑی پر رکھی جاتی ہے، جہاں انہیں جانوروں، پرندوں اور فطرت کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں کھلی فضا میں اعتماد کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسری کلاس زندگی کی دیگر ضروری مہارتوں کی تربیت فراہم کرتی ہے۔
اسٹیج پر چمکتے چھوٹے ستارے
اسکول کے طلباء نے مختلف پلیٹ فارمز پر ڈرامے پیش کیے ہیں۔ ان کی پرفارمنس کو شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ کچھ بچے اداکاری میں ماہر ہوتے ہیں، جبکہ کچھ گانے اور رقص میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان پرفارمنس نے معاشرے کو یہ پیغام دیا ہے کہ معذوری کسی کی صلاحیت کو محدود نہیں کر سکتی۔ راجیو کا ماننا ہے کہ صحیح رہنمائی اور مواقع ملنے پر یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں۔
معاشرے کے لیے ایک تحریک
راجیو کمار سعود کی کوششیں صرف ایک اسکول تک محدود نہیں ہیں۔ وہ معاشرے کے لیے تحریک کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب بہت سے لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، راجیو جیسے لوگ پسماندہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ مستقبل میں اس اسکول کو وسعت دی جائے اور اس میں مزید معذور بچوں کو شامل کیا جائے۔
گوہاٹی کا یہ معذور تھیٹر اسکول امید، اعتماد اور نئے خوابوں کا مرکز بن گیا ہے۔ ہر ہفتے کے آخر میں، یہاں بچوں کی ہنسی، گفتگو اور تالیاں گونجتی ہیں- یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر قوت ارادی ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔