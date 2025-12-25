آسام کے مغربی کاربی انگلونگ میں تشدد کے بعد کشیدگی برقرار، بھاری سکیورٹی تعینات، حالات قابو میں
منگل کے تشدد میں ہلاک دو افراد کی آخری رسومات بدھ کی رات متعلقہ رسم و رواج کے مطابق پرامن طریقے سے ادا کی گئیں۔
Published : December 25, 2025 at 1:31 PM IST
دیپو (آسام): آسام کے مغربی کاربی انگلونگ ضلع میں ذات پات اور زمین کے تنازع پر بھڑکے تشدد کے بعد اب حالات میں قدرے بہتری دیکھی جا رہی ہے، تاہم علاقے میں بدستور کشیدگی برقرار ہے۔ حکام کے مطابق کسی نئے تشدد کی اطلاع نہیں ملی، لیکن حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے سکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے۔
یہ تنازعہ کاربی اور بہاری (ہندی بولنے والی) برادریوں کے درمیان گاؤں کی چراگاہ اور پروفیشنل گریزنگ ریزرو زمینوں پر مبینہ قبضے کے الزامات کے بعد شروع ہوا۔ تشدد کے دوران دو افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک معذور نوجوان سریش دے شامل ہے، جسے اس کے گھر اور دکان کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا گیا، جبکہ مقامی قبائلی نوجوان اتھک تیمنگ پولیس فائرنگ میں مارا گیا۔
کیرونی علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں بہاری، بنگالی، نیپالی اور کاربی برادریوں کے لوگ رہتے ہیں۔ تشدد میں 60 سے زائد پولیس اہلکاروں سمیت 70 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے آسام پولیس، ریپڈ ایکشن فورس، سی آر پی ایف اور بھارتی فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ فوج نے متاثرہ علاقوں میں فلیگ مارچ بھی کیا۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق حالات بہتر ہونے کے باوجود دفعہ 144 اور موبائل انٹرنیٹ سروس کی معطلی تاحال برقرار رہے گی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ چراگاہی زمینوں سے مبینہ غیر قانونی قابضین کو فوری طور پر بے دخل کرنے کا مطالبہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے اسٹے کے باعث پورا نہیں کیا جا سکتا۔
حکام کا کہنا ہے کہ حالات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور جیسے ہی صورتحال مکمل طور پر معمول پر آئے گی، پابندیوں میں نرمی پر غور کیا جائے گا۔