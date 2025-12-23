آسام میں حالات کشیدہ، مظاہرین نے کاربی آنگلونگ کے سی ای ایم کا گھر جلا دیا
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا سرما کے مطابق کاربی آنگلونگ کے عارضی رہائشیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کا دیرینہ مطالبہ ہے۔
Published : December 23, 2025 at 12:24 PM IST
کاربی آنگلونگ: آسام کے مغربی کاربی آنگلونگ ضلع میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی تعزیرات ہند (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کو عوامی نظم و ضبط اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے نافذ کر دیا گیا ہے۔ کاربی آنگلونگ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نیرولا پھنگچوپی نے ایک امتناعی حکم جاری کیا، جس میں بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کو 22 دسمبر 2025 سے اگلے نوٹس تک نافذ کیا گیا، تاکہ سماج دشمن عناصر کو نسلی یا فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے سے روکا جا سکے اور جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔
پانچ یا اس سے زیادہ افراد کا اجتماع سختی سے منع ہے۔ شام 5:00 بجے سے صبح 6:00 بجے تک لوگوں اور نجی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہے۔ اس حکم نامے میں عوامی مقامات پر جلسوں، دھرنوں پر بھی پابندی ہے۔ ہتھیار لے کر چلنا یا پٹاخے جلانا ممنوع ہے۔ اشتعال انگیز یا ملک مخالف تقاریر، پوسٹرز، یا دیواری تحریروں کی اجازت نہیں ہے۔ پیشگی اجازت کے بغیر لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس، فوج اور ڈیوٹی پر مامور اہلکار نقل و حرکت کی پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں۔ طبی ایمرجنسی والے لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں (امتحانات کے لیے) اور سرکاری/نجی دفاتر معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ آسام کے وزیر ڈاکٹر رنوج پیگو اور آسام کے ڈی جی پی ہرمیت سنگھ بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچے۔
صورتحال اس وقت بڑھ گئی جب پہاڑی ضلع میں ویلج گریزنگ ریزرو (وی جی آر) اور پروفیشنل گریزنگ ریزرو (پی جی آر) کی زمینوں سے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین نے کاربی آ نگلونگ خود مختار کونسل (کے اے اے سی) کے چیف ایگزیکٹیو ممبر (سی ای ایم) کے گھر کو آگ لگا دی۔
یہ واقعہ مغربی کاربی آنگلونگ ضلع کے کھیرونی کے قریب ڈونگ کاموکم علاقے میں پیش آیا۔ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم میں تین مظاہرین اور متعدد سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوگئے۔ مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ مغربی کاربی آنگلونگ ضلع کے ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ حالات کو قابو میں لانے کے لیے علاقے میں مزید سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
اکھلیش کمار سنگھ، آئی جی پی (لا اینڈ آرڈر) کے مطابق، حالات کو قابو میں لانے کے لیے کمک بھیجی جا رہی ہے۔ ہجوم نے کاربی آنگلونگ خود مختار کونسل کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (سی ای ایم) کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ کچھ سیکورٹی اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئیں، اور ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پولیس نے پیر کی صبح کچھ مظاہرین کو گرفتار کرنے کے بعد صورتحال پرتشدد ہو گئی۔ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ابتدائی طور پر سڑکیں بلاک کر دیں، ڈونگ کاموکم کی طرف مارچ کیا، اور کاربی آنگلونگ خود مختار کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تلیرام رونگہنگ کے آبائی گھر کو آگ لگا دی۔
دریں اثنا، ہجوم نے ڈونگ کاموکم کے قریب ایک بستی میں کئی مکانات، ایک اسکول بس اور دیگر ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ احتجاج پی جے اے آر اور وی جی آر زمین سے آباد کاروں کی بے دخلی کے دیرینہ مطالبہ سے شروع ہوا، جس کے لیے کے اے اے سی نے فروری 2024 میں بے دخلی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ تاہم، گوہاٹی ہائی کورٹ میں ایک درخواست نے توہین عدالت کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس عمل کو روک دیا۔
آسام کے وزیراعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اس واقعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ، "کاربی آنگلونگ میں ایسے لوگوں کو ن کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا دیرینہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ضلع کے مستقل باشندے نہیں ہیں۔ ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم انہیں اس وقت بے دخل نہیں کر سکتے۔ عدالتی حکم کو نہ مانے بغیر انہیں بے دخل کرنا ممکن نہیں ہے۔"
کچھ لوگ فوری طور پر بے دخلی چاہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ بے دخلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہرونی میں بھوک ہڑتال کے سلسلے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ بیمار ہونے والوں کو علاج کے لیے گوہاٹی لایا گیا۔
