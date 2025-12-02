سکم میں ای ٹی وی بھارت کے رپورٹر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال
آسام کے دیفو کے رہنے والے ای ٹی وی بھارت کے رپورٹر سید الاسلام سکم دورے پر گئے تھے۔
ناگون (آسام): ای ٹی وی بھارت کے رپورٹر سید الاسلام جو سکم کے دورے پر تھے، پیر کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ گذشتہ کئی برسوں سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ آسام کے 27 صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ سرکاری دورے پر سکم گئے تھے۔ اس دورے کا اہتمام آسام کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کیا گیا تھا۔
سید اسلام اور دیگر صحافی اتوار کی شام سکم پہنچے۔ پیر کی صبح سید الاسلام ایک آبشار پر تھے، تبھی وہ اچانک گر گئے اور بے ہوش ہوگئے۔ محکمہ تعلقات عامہ کی ٹیم نے انہیں ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
پیشے سے صحافی سید اسلام آسام کے دیفو میں راگنی ہانگ پٹھار کے رہنے والے تھے۔ ان کی کی ناگہانی موت کی خبر ملتے ہی ان کے گھر والے سکم روانہ ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ خاندان کے آنے کے بعد سکم میں باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔
شمال مشرقی ریاستوں کی میڈیا برادری نے سید الاسلام کے اچانک انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے کام کے لیے وقف ایک سخی صحافی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اسی دوران سکم کے محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے افسران نے اس علاقے کا دورہ کیا جہاں اسلام کو دل کا دورہ پڑا۔
ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ دل کی بیماریوں کی وجہ بدلتے طرز زندگی کی عادتیں ہیں جن سے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپا اور دیگر مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ مزید برآں، تناؤ، جسمانی سرگرمی کی کمی، تمباکو نوشی، شراب نوشی، اور نیند کی کمی جیسے عوامل بھی دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ پہلے سوچا جاتا تھا کہ دل کا دورہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اب نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
