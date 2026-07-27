آسام سیلاب: صورت حال میں سدھار، 5.24 لاکھ لوگ متاثر، مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئی
آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق چرائی دیو، گولا گھاٹ، جورہاٹ، ناگاؤں اور شیو ساگر اضلاع میں 5,24,700 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
Published : July 27, 2026 at 9:30 AM IST
گوہاٹی: آسام میں سیلاب کی صورت حال میں اتوار کو مزید بہتری آئی، تاہم پانچ اضلاع میں 5.24 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی متاثر ہیں، جب کہ دو مزید ہلاکتوں کے ساتھ ریاست میں سال سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ ایک سرکاری بلیٹن میں یہ جانکاری دی گئی۔
آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (اے ایس ڈی ایم اے) کے مطابق چرائی دیو، گولا گھاٹ، جورہاٹ, ناگاؤں اور شیو ساگر اضلاع میں 5,24,700 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اتوار کی دیر رات جاری بلیٹن میں کہا گیا کہ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چرائی دیو ضلع میں سیلاب کے پانی میں ڈوبنے سے دو مزید لوگوں کی جان چلی گئی۔
چرائی دیو سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے، جہاں تقریباً 1.9 لاکھ لوگ متاثر ہیں۔ اس کے بعد شیو ساگر (1.5 لاکھ سے زیادہ) اور جورہاٹ (تقریباً 1.4 لاکھ) ہیں۔ سنیچر سے سیلاب کی صورت حال میں بہتری آئی ہے۔ اس سے قبل چھ اضلاع میں تقریباً 6.55 لاکھ لوگ متاثر تھے۔
اے ایس ڈی ایم اے نے کہا کہ انتظامیہ چار اضلاع میں 354 ریلیف کیمپ اور امداد تقسیم کرنے والے مراکز چلا رہی ہے اور 37,724 بے گھر لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آرمی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور پولیس جیسی کئی ایجنسیوں نے اوپری آسام کے مختلف حصوں سے کئی لوگوں کو بچایا ہے۔
ابھی پورے آسام میں 763 دیہات زیرِ آب ہیں اور 48,742.09 ہیکٹر فصلیں خراب ہو چکی ہیں۔ بلیٹن میں بتایا گیا کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں پشتے (تٹ بندھ)، سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے۔ اے ایس ڈی ایم اے نے کہا کہ نمالی گڑھ میں دھنسیری ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر سیلاب کی وجہ سے پورے آسام میں 88,240 پالتو جانور اور مرغی خانے (پولٹری) متاثر ہوئے ہیں۔
بی جے پی کی پارٹی کارکنوں سے 12 کروڑ روپے جمع کرنے کی اپیل
دریں اثنا آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ بی جے پی کی ریاستی اکائی نے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کے لیے پارٹی کارکنوں سے 12 کروڑ روپے جمع کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ اتوار کے روز یہاں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ جمع کردہ عطیہ خواتین اور بچوں میں کپڑے تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ "آسام بی جے پی کا ہدف ریاست میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے پارٹی کارکنوں سے 12 کروڑ روپے جمع کرنا ہے۔ ہم دو لاکھ خواتین اور دو لاکھ بچوں کو کپڑے دیں گے۔" وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "میں ان تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں جو اس نیک مقصد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور پارٹی کے اس مشن کی حمایت کریں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ 2,000 روپے سے کم کی کوئی بھی رقم مقامی ایم ایل اے (قانون سازوں) کو دی جا سکتی ہے، جب کہ اس سے زیادہ کی رقم بی جے پی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی جا سکتی ہے۔
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