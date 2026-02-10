آسام اسمبلی انتخابات سے قبل حتمی ووٹر لسٹ جاری، نئی ووٹر لسٹ سے 2.4 لاکھ نام غائب
اس نئی فہرست کے مطابق آسام میں اب کل 2.49 کروڑ ووٹر ہیں۔
Published : February 10, 2026 at 5:21 PM IST
گوہاٹی: آسام الیکشن کمیشن نے منگل کو 2026 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے اپنی حتمی ووٹر لسٹ شائع کی، ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرِ ثانی (SR) کو مکمل کیا۔ آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر نے ایک سرکاری پریس نوٹ کے ذریعے یہ اطلاع جاری کی۔
آسام کے سی ای او کے اعداد و شمار کے مطابق، حتمی ووٹر لسٹ میں کل 24,958,139 ووٹر ہیں، جن میں 12,482,213 مرد ووٹر، 12,475,583 خواتین ووٹرز، اور 343 تیسری جنس کے ووٹرز شامل ہیں، جو ریاست کے رائے دہندگان میں صنفی برابری کو ظاہر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حتمی فہرست میں ووٹرز کی تعداد ڈرافٹ لسٹ کے مقابلے میں 243,485 کم ہوئی ہے۔
ووٹر لسٹ سے 2.43 لاکھ ووٹرز خارج
اس کے مطابق حتمی فہرست میں دسمبر 2025 میں شائع ہونے والی ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے 2.43 لاکھ ووٹرز کو خارج کردیا گیا ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن کی خصوصی نظرثانی کے دوران 10.56 لاکھ سے زائد ووٹرز کو ہٹا دیا گیا تھا۔ حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کے بعد اب یہ تعداد تقریباً 13 لاکھ ہے۔
گھر گھر جا کر تصدیق کی مہم
حتمی فہرست 22 نومبر سے 20 دسمبر 2025 تک ریاست بھر میں گھر گھر جا کر تصدیق کی مہم کے بعد ہے۔ تصدیق کی بنیاد پر، مسودہ ووٹر لسٹ 27 دسمبر 2025 کو شائع کی گئی تھی، جس میں ووٹرز کی تعداد 2.52 کروڑ تھی۔ مسودہ انتخابی فہرست میں ووٹرز کی تعداد 25,201,624 تھی، جن میں سے 12,572,583 مرد، 12,628,662 خواتین اور 379 تیسری صنف کے ووٹرز تھے۔
دعوؤں اور اعتراضات کی جانچ پڑتال کی گئی
مسودے کی اشاعت کے بعد، انتخابی عہدیداروں نے دعویٰ اور اعتراض کی کھڑکی کھول دی، جس سے ووٹرز کو اندراجات کو شامل کرنے، حذف کرنے اور درست کرنے کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی۔ سی ای او کے دفتر نے کہا کہ ووٹر لسٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام دعوؤں اور اعتراضات کی جانچ پڑتال اور الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق حل کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس 15 دنوں کے اندر اپیل کا اختیار
فیصلوں کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس 15 دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے اور دوسری اپیل 30 دنوں کے اندر چیف الیکٹورل آفیسر سے کی جاتی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ خصوصی نظرثانی کی مشق ایک صاف، درست اور جامع ووٹر ڈیٹا بیس کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی، جو اب 2026 کے آسام اسمبلی انتخابات کے لیے بنیادی ووٹر لسٹ کے طور پر کام کرے گا۔