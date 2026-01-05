ETV Bharat / state

آسام کے موریگاؤں میں صبح پانچ اعشاریہ ایک شدت کا زلزلہ

بھارت کی کئی شمال مشرقی ریاستوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

آسام کے موریگاؤں میں صبح 5.1 کی شدت کا زلزلہ، جانیں تازہ ترین معلومات
آسام کے موریگاؤں میں صبح 5.1 کی شدت کا زلزلہ، جانیں تازہ ترین معلومات ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 5, 2026 at 7:48 AM IST

گوہاٹی: آسام کے موریگاؤں میں پیر کی صبح ایک زوردار زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز آسام کے موریگاؤں ضلع میں تھا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ تقریباً 4:17 بجے آیا۔

آسام اور بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے کئی دوسرے حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ سو رہے تھے، جھٹکے محسوس کرتے ہی گھروں سے باہر نکل آئے۔ حکام نے بتایا کہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلہ برہم پترا کے جنوبی کنارے پر واقع موریگاؤں ضلع میں 50 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلے کا مرکز وسطی آسام میں تھا۔

پڑوسی آسام میں بھی زلزلے کے جھٹکے کامروپ میٹروپولیٹن، ناگون، مشرقی کاربی انگلونگ، مغربی کاربی انگلونگ، ہوجائی، دیما ہساو، گولاگھاٹ، جورہاٹ، سیواساگر، چرائیڈیو، کاچھر، کریم گنج، ہیلاکنڈی، دھوبری، جنوبی سلمارہ-مانکاچار اور گوال پارہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ برہم پترا کے شمالی کنارے پر واقع دارنگ، تمول پور، سونیت پور، کامروپ، بسوناتھ، ادلگوری، نلباری، بجلی، بارپیٹا، بکسا، چرانگ، کوکراجھار، بونگائیگاؤں اور لکھیم پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

وسطی مغربی اروناچل پردیش کے کچھ علاقوں، پورے میگھالیہ، اور ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور مغربی بنگال کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ وسطی مشرقی بھوٹان، چین کے کچھ حصے اور بنگلہ دیش بھی لرز گئے۔ شمال مشرقی خطہ ایک اعلی زلزلہ زدہ زون میں واقع ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلوں کا مستقل خطرہ ہے۔

