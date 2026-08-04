آسام میں سی آر پی ایف کیمپ میں فائرنگ: اے ایس آئی نے دو ساتھی اہلکاروں کو قتل، ایک کو زخمی کرنے کے بعد خودکشی کرلی
فائرنگ کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل وشنو پرساد باگھیل اور سب انسپکٹر رام نوال سنگھ یادو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
Published : August 4, 2026 at 1:26 PM IST
گوہاٹی / ناگون : آسام کے ضلع ناگون میں واقع سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے 34ویں بٹالین کیمپ میں منگل کی صبح پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے نے سکیورٹی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی۔ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی) نے اپنے دو ساتھی اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا، ایک اہلکار کو شدید زخمی کر دیا اور بعد ازاں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔
پولیس کے مطابق واقعہ صبح تقریباً سات بجے کٹیماری میں واقع سی آر پی ایف کیمپ کے مرکزی دروازے پر پیش آیا۔ ناگون کی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ہیڈکوارٹر) پرمیتا سرکار نے بتایا کہ اے ایس آئی (جی ڈی) بلانی پریمابرم، جو اس وقت مرکزی گیٹ پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اچانک اپنے ساتھی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔
فائرنگ کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل (جی ڈی) وشنو پرساد باگھیل اور سب انسپکٹر (جی ڈی) رام نوال سنگھ یادو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ اے ایس آئی (مین) گووند سری پل شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکار کو پہلے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، بعد ازاں بہتر علاج کے لیے گوہاٹی میڈیکل کالج اینڈ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
ناگون کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پارتھا پرتیم داس کے مطابق، صبح ڈیوٹی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے اے ایس آئی بلانی پریمابرم کے پاس ان کا سرکاری اسلحہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے گارڈ روم سے ایک انساس رائفل حاصل کی اور کوارٹر گارڈ کے عقب میں جا کر سب سے پہلے وشنو پرساد باگھیل پر فائرنگ کی، جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
اس کے بعد انہوں نے سب انسپکٹر رام نوال سنگھ یادو کو نشانہ بنایا، جو لکھنؤ سے دستاویزات کی جانچ کے لیے کیمپ آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملزم نے بعد ازاں اے ایس آئی گووند سری پل پر بھی فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد پریمابرم بیرک نمبر B-171 میں داخل ہوئے اور اپنی ہی رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔
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واقعے کے فوراً بعد سی آر پی ایف اور آسام پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ سی آر پی ایف نے بھی محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ ابتدائی طور پر فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس مختلف پہلوؤں، بشمول ذہنی دباؤ، ذاتی تنازع، سروس سے متعلق مسائل اور دیگر ممکنہ عوامل کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی واقعے کی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔