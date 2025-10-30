کانگریس لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، آسام کے وزیراعلیٰ نے بنگلہ دیشی قومی ترانہ گانے کا لگایا الزام

کانگریس لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، آسام کے وزیراعلیٰ نے بنگلہ دیشی قومی ترانہ گانے کا لگایا الزام
آسام کے وزیراعلیٰ نے کہا کہ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گانے پر کانگریس لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔
Published : October 30, 2025 at 1:19 PM IST
گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلی ہیمنتا بسوا سرما نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ سری بھومی ضلع کے کانگریس رہنماؤں کے خلاف ایک پارٹی میٹنگ میں بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گانے پر غداری کا مقدمہ درج کریں۔ وہیں کانگریس پارٹی نے بی جے پی پر بنگالی ثقافت کی بے عزتی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پر جوابی حملہ کیا ہے۔
کابینہ کی میٹنگ کے بعد یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، سرما نے الزام لگایا کہ کانگریس لیڈروں کی جانب سے گایا گیا ترانہ میں اس دعوے کی "توثیق" کی گئی ہے کہ پورا شمال مشرقی خطہ پڑوسی ملک کا حصہ ہے۔ سرما نے کہاکہ "کانگریس کا اجلاس بھارت کے قومی ترانے کے بجائے بنگلہ دیش کے قومی ترانے کے گانے سے شروع ہوا۔ یہ بھارت کے لوگوں اور اس کے قومی ترانے کی کھلی بے عزتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ پولیس کو پہلے ہی ہدایت دی جاچکی ہے کہ سری بھومی ضلع کانگریس کمیٹی اور اس کے قائدین کے خلاف قانون کی مختلف دفعات کے تحت غداری کا مقدمہ درج کریں۔
یہ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب منگل کو سری بھومی قصبے میں ضلع کانگریس کے دفتر میں سیوا دل کی میٹنگ میں کانگریس رہنماؤں نے نوبل انعام یافتہ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کے لکھے ہوئے بنگلہ دیشی قومی ترانے 'امر سونار بنگلہ' کی دو سطریں پڑھی گئیں۔ اجلاس کی کارروائی کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ دو سطریں پڑھی گئیں تو صرف گلوکار کھڑا تھا اور باقی تمام حاضرین بیٹھے ہوئے تھے۔ 'امر سونار بنگلہ' ٹیگور نے 1905 میں لکھا تھا جب بنگال کی پہلی تقسیم برطانوی دور حکومت میں ہوئی تھی۔
سرما نے کہا کہ ’ہم آسام میں بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گانا قبول نہیں کر سکتے‘۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین کو پولیس گرفتار کرے گی اور قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ماہی گیری کے وزیر کرشنیندو پال نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے "پاکستان کو جنم دیا اور بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا"۔ "لہذا، بنگلہ دیش سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، بنگلہ دیش کا قومی ترانہ کانگریس (رہنماؤں) نے گایا تھا"۔
تنازعہ کا جواب دیتے ہوئے سری بھومی ضلع کانگریس کے صدر تاپس پرکاستھ نے کہاکہ "رابندر ناتھ ٹیگور پر سیاست نہ کرو۔ شاعر ودھو بھوشن داس نے اس گانے کی صرف دو لائنیں گائیں۔ اس گانے پر تنقید کا مطلب رابندر ناتھ ٹیگور کی توہین کرنا ہے۔" ریاستی کانگریس کے صدر گورو گوگوئی نے بھی بی جے پی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں پارٹی "غیر ضروری تنازعات" پیدا کررہی ہے کیونکہ اس کے پاس لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔
انہوں نے یہاں نامہ نگاروں سے کہاکہ "بی جے پی صرف سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ ثقافتی اور تاریخی تناظر کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ بی جے پی نے ہمیشہ بنگالی ثقافت کا احترام کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت میں، اس نے بار بار بنگالی زبان اور اس کے لوگوں کی توہین کی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ’’سچ یہ ہے کہ بی جے پی صرف بنگالی بولنے والے کمیونٹی کو انتخابات کے دوران اپنے ووٹوں کے لیے یاد کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ان کی ثقافت، زبان یا سوچ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔‘‘