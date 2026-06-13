آسام میں 18 سال سے زائد عمر والوں کے لیے آدھار کارڈ اجرا بند کرنے کا فیصلہ
حکومت کے فیصلے کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے کسی بھی شخص کو عام طور پر آدھار کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔
Published : June 13, 2026 at 2:31 PM IST
گوہاٹی: آسام حکومت نے ریاست میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے نئے آدھار کارڈ کے اجرا پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ہفتہ کو کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن، خاص طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے افراد، آدھار کارڈ حاصل نہ کر سکیں۔
وزیر اعلیٰ کے مطابق ریاست میں آدھار کارڈ اجرا تقریباً مکمل سطح تک پہنچ چکا ہے، جبکہ بعض اضلاع میں یہ شرح 100 فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اضافی آدھار کارڈ کن لوگوں کو جاری ہوئے ہیں۔
Guwahati, Assam: Chief Minister Himanta Biswa Sarma says, " assam has already saturated so far as aadhaar is concerned. however, still aadhaar card is being issued from the state and some district has even crossed 100% of the targets. some district has gone up to 114%, 115%. so,… pic.twitter.com/26RTjWCI0A— IANS (@ians_india) June 13, 2026
حکومت کے فیصلے کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے کسی بھی شخص کو عام طور پر آدھار کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تاہم غیر معمولی معاملات میں ضلع کمشنر ریاستی حکومت کو خصوصی تجویز بھیج سکے گا۔ اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ درخواست گزار آدھار کارڈ حاصل کرنے کا اہل ہے یا نہیں۔
البتہ چائے باغان برادری اور شیڈولڈ ٹرائب طبقات کو فی الحال اس پابندی سے استثنا دیا گیا ہے، کیونکہ ان طبقات کے کئی افراد کو ابھی آدھار کارڈ نہیں ملا۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ یکم اپریل 2027 سے یہ رعایت بھی ختم ہو جائے گی اور ان طبقات کے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی آدھار کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔
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18 سال سے کم عمر افراد کو آدھار کارڈ جاری کرنے کا عمل جاری رہے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آدھار کارڈ کے اجرا میں سختی ریاستی سلامتی اور غیر قانونی دراندازی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے۔