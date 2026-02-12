آسام بی جے پی نے متنازعہ ویڈیو اپ لوڈ کرنے پر سوشل میڈیا کو-کنوینر کو برطرف کردیا
پارٹی ذرائع کے مطابق متنازعہ ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے بعد برطرف کیے گئے کو-کنوینر کی شناخت رون وکاش گورو کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : February 12, 2026 at 3:53 PM IST
گوہاٹی: آسام بی جے پی نے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما سے منسوب ایک متنازعہ اور بعد ازاں حذف کی گئی ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے معاملے میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک کو-کنوینر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے جمعرات کو بتایا کہ یہ ویڈیو مناسب جانچ پڑتال اور مجاز اجازت کے بغیر اپ لوڈ کی گئی تھی۔
متنازعہ ویڈیو میں وزیر اعلیٰ کو ایک رائفل سے دو افراد کی طرف نشانہ لیتے اور فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جن میں سے ایک نے ٹوپی پہن رکھی تھی جبکہ دوسرے کی داڑھی تھی۔ ویڈیو کے ساتھ "پوائنٹ بلینک شاٹ" کی عبارت درج تھی، جس پر شدید سیاسی ردعمل سامنے آیا۔ بعد میں واضح کیا گیا کہ یہ ویڈیو اے آئی سے تیار کی گئی تھی اور اسے ہفتہ کی شام ریاستی بی جے پی کے سرکاری ایکس (سابقہ ٹوئٹر) ہینڈل پر اپ لوڈ کیا گیا تھا، تاہم تنازعہ بڑھنے پر اسے ہٹا دیا گیا۔
پارٹی ذرائع کے مطابق، برطرف کیے گئے کو-کنوینر کی شناخت رون وکاش گورو کے طور پر ہوئی ہے۔ سینئر رہنما نے بتایا کہ پارٹی کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر مواد اپ لوڈ کرنے کا اختیار محدود افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ عمومی نوعیت کے پروگرام یا تقاریر شیئر کی جا سکتی ہیں، تاہم حساس نوعیت کے معاملات میں سوشل میڈیا انچارج، پارٹی صدر یا اگر معاملہ وزیر اعلیٰ سے متعلق ہو تو ان کے دفتر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔
فی الوقت رنجیب کمار سرما ریاستی بی جے پی کی سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ ہیں، جبکہ اس ٹیم میں چار کو-کنوینرز شامل تھے، جن میں سے ایک کو اس واقعے کے بعد ہٹا دیا گیا ہے۔
دریں اثنا، وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے بدھ کے روز کہا کہ کانگریس رہنماؤں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان کے مطابق بی جے پی کے ایک کارکن نے بھی اسی معاملے پر الگ سے شکایت درج کرائی ہے۔ سرما نے پیر کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس ویڈیو کے بارے میں علم نہیں تھا۔
ریاستی کانگریس صدر گورو گوگوئی نے وزیر اعلیٰ پر مسلمانوں کے خلاف "نسل کشی پر اکسانے" کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اسدالدین اویسی نے بھی حیدرآباد پولیس میں شکایت درج کرا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ان الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے سرما نے کہا تھاکہ "اگر میرے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے تو مجھے گرفتار کر لیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں بنگلہ دیشی دراندازوں کے خلاف تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔"