آسام میں بیف ٹفن تنازعہ: گول پاڑہ کے اسکولوں میں نان ویجیٹیرین کھانے پر پابندی، جانیے کیا ہے پورا معاملہ؟
آسام کے گولپارہ میں اسکول انسپکٹر نے ضلع کے اسکولوں میں نان ویجیٹیرین کھانے پر پابندی لگا دی ہے۔
Published : June 9, 2026 at 4:54 PM IST
گولپارہ (آسام): آسام کے ایک سرکاری اسکول میں گائے کے گوشت پر ہوئے تنازعہ کے بعد گولپارہ کے اسکول انسپکٹر نے ضلع کے اسکولوں میں نان ویجیٹیرین کھانے پر پابندی لگا دی ہے۔ سرکاری اسکول میں بیف ٹفن تنازعہ بڑھنے کے بعد ایک مسلمان طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کی ماں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
6 جون کے ایک حکم میں، انسپکٹر نے کہا کہ طلباء کو اپنے ٹفن کے لیے اسکول میں کوئی بھی نان ویجیٹیرین کھانا نہیں لانا چاہیے۔ آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکول کیمپس میں صرف سبزی خور کھانے کی اشیاء کی اجازت ہوگی۔ تاہم انڈوں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ طلباء اپنے لنچ بکس میں انڈے لا سکتے ہیں اور انہیں دوپہر کے کھانے کے وقت اسکول میں کھا سکتے ہیں۔
مزید برآں، انسپکٹر نے اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی طالب علم لنچ کے وقت اسکول کیمپس سے باہر نہ نکلے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ان ہدایات کی کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔
یہ ہدایت 5 جون کو کرشنائی، گولپارہ ضلع کے ہبراگھاٹ ہائی اسکول میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد دی گئی ہے، جب ایک مسلمان لڑکے کے ایک ہندو ہم جماعت نے اپنے والدین کو بتایا کہ لڑکے نے مبینہ طور پر انہیں اپنے لنچ باکس میں لایا ہوا گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ والدین نے اس کے بعد شکایت کی، جس کے نتیجے میں اگلی صبح اسکول کے کیمپس میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔
پولیس کے مطابق ہندو طالب علم کے والدین نے شکایت درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ لڑکے نے چار دیگر مسلم طلباء کے ساتھ مل کر ان کے بچوں کو گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا۔ الزام ہے کہ پانچ میں سے ایک مسلمان طالب علم نے اسکول میں گائے کا گوشت خریدا اور کھانے کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔
شکایت کے مطابق، پانچ طالب علموں نے اپنے دو ہندو دوستوں کو بھی گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا۔ شکایت کے مطابق، اسی لمحے، طالب علم کلاس روم سے بھاگ گیا اور سینئر ٹیچر کو واقعہ کی اطلاع دی۔ تاہم استاد نے سرزنش کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔
شکایت کی بنیاد پر، کرشنائی پولیس نے 7 جون کو آسام کیٹل پرزرویشن ایکٹ، 2021 کے تحت ماں کو گرفتار کیا تھا۔ اس سے قبل لنچ کا مالک نابالغ لڑکے کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ باقی چار مسلم طلباء، جو نابالغ بھی ہیں، سے بھی پولیس نے پوچھ گچھ کی۔
ذرائع کے مطابق حکام منگل کو فیصلہ کریں گے کہ آیا لڑکے اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ آسام نے 4 دسمبر 2024 کو ایک سرکاری اعلان کے ذریعے گائے کے گوشت کے عوامی استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔