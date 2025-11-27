آسام میں دوسری شادی کرنے پر ہوگی 10 سال قید کی سزا، اسمبلی سے بل منظور
آسام اسمبلی نے تعدد ازدواج پر پابندی کا بل منظور کر لیا ہے۔ ہمانتا نے دوبارہ وزیر اعلی منتخب ہونے پر UCC کا وعدہ کیا۔
Published : November 27, 2025 at 8:48 PM IST
گوہاٹی: آسام اسمبلی نے جمعرات کو تعدد ازدواج پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت اسے جرم تصور کیا جائے گا اور اس میں کچھ استثنیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہو گی۔
اس بل میں درج فہرست قبائل (ایس ٹی) زمرے سے تعلق رکھنے والے افراد اور چھٹے شیڈول کے تحت آنے والے علاقوں کو قانون کے دائرہ سے باہر رکھا گیا ہے۔
मैं वचन देता हूँ कि 2026 के चुनाव में यदि जनता-जनार्दन ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया, तो Uniform Civil Code को लागू किया जाएगा। pic.twitter.com/e1ulZby8hI— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2025
آسام میں تعدد ازدواج کی ممانعت بل، 2025 کی منظوری کے دوران، وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کہا کہ یہ قانون "مذہب سے بالاتر ہے اور اسلام کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ کچھ طبقوں کے خیال میں ہے۔" سرما کے پاس وزارت داخلہ اور دیگر سیاسی قلمدان بھی ہیں۔
سرما نے کہا، "یہاں تک کہ ہندو بھی تعدد ازدواج سے آزاد نہیں ہیں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس بل میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر تمام برادریوں کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔"
وزیر اعلیٰ سرما نے تمام اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی ترامیم واپس لیں تاکہ ایوان کو یہ پیغام پہنچے کہ بل کو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔
سرما کی درخواست کے باوجود، آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (AIUDF) اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) (CPI-M) نے اپنی ترمیمی تجاویز پیش کیں، جنہیں صوتی ووٹ سے مسترد کر دیا گیا۔
یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) کے بارے میں بات کرتے ہوئے، سرما نے کہا کہ اگر وہ اگلے سال آسام اسمبلی انتخابات کے بعد دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اسے آسام میں لاگو کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ میں ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعلیٰ کے طور پر واپس آیا تو نئی حکومت کے پہلے اجلاس میں یو سی سی بل متعارف کرایا جائے گا اور اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ تعدد ازدواج پر پابندی یو سی سی کے نفاذ کی جانب ایک قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، "فروری کے آخر تک سیشن کے دوران جعلی شادیوں کے خلاف ایک بل پیش کیا جائے گا، لہذا، ہم نے 'لو جہاد' کے بارے میں جو کہا ہے اسے پورا کریں گے"۔
اس مہینے کے شروع میں، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت 'لو جہاد' پر پابندی لگائے گی اور اس کے خلاف ایک بل پیش کرے گی۔
