آسام میں بی جے پی اتحاد کو بڑا دھچکا! اہم اتحادی نے کانگریس سے ہاتھ ملا لیا
جینت کھاونڈ کا خیرمقدم کرتے ہوئے آسام کانگریس کے انچارج جتیندر سنگھ الور نے کہا کہ ان کی آمد سے ریاست میں پارٹی مضبوط ہوگی۔
Published : March 10, 2026 at 12:06 PM IST
نئی دہلی: آسام اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی کو ریاست میں بڑی مضبوطی ملی ہے۔ آسام گن پریشد (اے جی پی) کے سابق لیڈر جینت کھاونڈ نے پیر کو یہاں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کھاونڈ نے پارٹی دفتر میں آسام کانگریس کے انچارج جتیندر سنگھ الور، سینئر پارٹی مبصر اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار اور ریاستی کانگریس صدر اور ایم پی گورو گوگوئی کی موجودگی میں پارٹی کی رکنیت اختیار کی۔
ان کا خیرمقدم کرتے ہوئے الور نے کہا کہ کھاونڈ کے آنے سے ریاست میں پارٹی کو مزید مضبوطی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ "جینت کھاونڈ نے ایک نوجوان لیڈر کے طور پر اپنا سفر شروع کیا اور آسامی ثقافت کے تحفظ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ان کی شمولیت سے کانگریس پارٹی مضبوط ہوئی ہے۔ ہم دل سے ان کا خیرمقدم کرتے ہیں۔"
असम के प्रभारी महासचिव @JitendraSAlwar जी, PCC अध्यक्ष @GauravGogoiAsm जी और असम के सीनियर ऑब्जर्वर @DKShivakumar जी की उपस्थिति में जयंत खाउंद जी समेत कई साथी कांग्रेस में शामिल हुए।— Congress (@INCIndia) March 9, 2026
आपका बहुत-बहुत स्वागत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
📍 इंदिरा भवन, दिल्ली pic.twitter.com/VNtqWSGcOB
آسام میں بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ "جب سے ہیمنتا بسوا سرما کی حکومت ریاست میں اقتدار میں آئی ہے، اس نے علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جینت ہمیشہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے ہیں۔"
گورو گوگوئی نے کہا کہ "آسام اسمبلی انتخابات کے لحاظ سے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آسام کے لوگ جینت کھاونڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ جینت عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔" آسام کانگریس کے صدر نے کہا کہ "جینت پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس دوران انہوں نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان کے اسمبلی حلقے کے لوگ اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ ہم آئندہ اسمبلی انتخابات مضبوطی سے لڑیں گے۔"
انہوں نے آسام میں بی جے پی حکومت کا ذکر کرتے ہوئے کہ "آسام کے لوگ ہیمنتا بسوا سرما سے ناراض ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمنتا من مانی کر رہے ہیں اور نا اہل لوگوں کو سیاست میں فروغ دے رہے ہیں جو بدعنوانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔"
आज असम विधानसभा चुनाव से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।— Congress (@INCIndia) March 9, 2026
असम के लोग जयंत खाऊंद जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जयंत जी जनता के लिए काम करते हैं- ये सभी को पता है।
पिछले कुछ समय से जयंत जी हमारे संपर्क में थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की इच्छा जताई थी। इस फैसले से उनकी… pic.twitter.com/fAZ1G5aB2V
کھاؤنڈ بی جے پی کی قیادت والے 'راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن' کی حلیف پارٹی اے جی پی کو چھوڑنے کے چند دنوں بعد ہی کانگریس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی اور گورو گوگوئی کے کام سے متاثر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "آج میں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں کانگریس کا نیا رکن ہوں۔ راہل گاندھی اور گورو گوگوئی جس طرح سے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم سب مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔"
آنے والے مہینوں میں آسام کے ساتھ ساتھ مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی جانب سے اس ہفتے انتخابی شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔ حکمراں بی جے پی آسام میں اقتدار میں واپسی کے لیے کوشاں ہے جب کہ کانگریس موجودہ حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ آسام اسمبلی کی مدت 20 مئی کو ختم ہونے والی ہے۔
