ایک ہزار سال پرانی گنج شاہدہ مسجد، مساجد کمیٹی نے پاکستانی صدر کے بیان پر کیا احتجاج، کہا: پاکستان کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے
جوائنٹ سکریٹری نے ان پر زور دیا کہ وہ ایسے بیانات دے کر معاملات کو مزید پیچیدہ نہ کریں۔
Published : June 22, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 10:44 AM IST
وارانسی، اترپردیش: وارانسی انجمن انتفاضہ مساجد کمیٹی نے ضلع میں گنج شاہدہ مسجد کے حوالے سے پاکستانی صدر کے بیان پر احتجاج کیا ہے۔ مساجد کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے مسائل پر توجہ دے، بھارت میں ہمارے مسائل پر نہیں۔
مساجد کمیٹی کی جانب سے جوائنٹ سکریٹری ایس ایم یاسین نے پاکستانی صدر کے بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی صدر اپنے معاملات پر توجہ دیں اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے مسائل خود حل کریں گے۔
ایک ہزار سال پرانی گنج شاہدہ مسجد
جوائنٹ سکریٹری نے ان پر زور دیا کہ وہ ایسے بیانات دے کر معاملات کو مزید پیچیدہ نہ کریں۔ ان کے بیانات صرف معاملات کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ دریں اثنا، ایس ایم یاسین نے ریلوے نوٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے معاملے کو عدالت میں اپیل کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد تاریخی ہے۔ یہ یادگار تقریباً ایک ہزار سال پرانی ہے۔
یہ یادگار مسجد 1034 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اسے گنج شاہدہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی قبریں ہیں جنہوں نے جدوجہد آزادی میں اپنی جانیں قربان کیں۔
ریلوے 1887 میں آئی اور مسجد 1034 کی تعمیر
انہوں نے وضاحت کی کہ ریلوے 1887 میں آئی اور اس سے پہلے بھی وہاں مسجد موجود تھی۔ 84-1883 کے آباد کاری کا نقشہ اور اس سے پہلے کی دستاویزات میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے۔
پاکستان کے صدر نے ایک بیان جاری کیا تھا
وارانسی کے کاشی ریلوے اسٹیشن پر تعمیر نو کا کام جاری ہے۔ نتیجتاً، ریلوے نے گنج شاہدہ مسجد، جو کہ تجاوزات کی زد میں ہے، پر 20 جون کی ڈیڈ لائن کے ساتھ ایک نوٹس پوسٹ کیا ہے۔
وارانسی کے مسلمانوں کی طرف سے مخالفت
جس کے بعد اس مسجد کے حوالے سے احتجاج کی مختلف شکلیں سامنے آئی ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بھی مسجد کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ریلوے کے نوٹس پر اعتراض کیا، جس کی وارانسی کے مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کی گئی ہے۔