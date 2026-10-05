امرتسر: ڈیوٹی سے گھر لوٹتے ہوئے اے ایس آئی پر فائرنگ، زخمی حالت میں اسپتال منتقل
پنجاب کے امرتسر میں پولیس اہلکار پر نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی جس میں وہ بال بال بچ گئے۔
Published : October 5, 2026 at 8:56 AM IST
امرتسر: پنجاب کے امرتسر میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے چاٹی ونڈ پولیس اسٹیشن میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی) پر گولیاں چلا دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور پیچھے سے آئے اور اے ایس آئی پر فائرنگ کر دی۔ گولی ان کے ہاتھ میں لگی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
اے ایس آئی بال بال بچ گئے
اے ایس آئی سکھ چین سنگھ پر اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ایس آئی سکھ چین سنگھ نے بتایا کہ 'میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر سوار تین لڑکے پیچھے سے آئے اور بغیر کسی بات چیت یا وارننگ کے مجھ پر گولی چلا دی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہرے بھی نہیں ڈھانپے ہوئے تھے۔ گولی میرے ہاتھ میں لگی اور آر پار ہو گئی۔ واردات کو انجام دینے کے بعد حملہ آور موقعے سے فرار ہو گئے۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'حملہ آور پیچھے سے موٹر سائیکل پر آئے اور مجھ پر سیدھی گولی چلا دی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر گولی کہیں اور لگتی تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔'
گولی کس نے چلائی؟
حملے کے پیچھے کے مقصد کے بارے میں سکھ چین سنگھ نے کہا کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا جھگڑا نہیں ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ حملہ ان کے خاندان سے جڑی کسی پرانی رنجش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
سکھ چین سنگھ نے کہا کہ 'میرے بھائی کا پہلے قتل ہوا تھا، اور اس واقعے سے متعلق کیس ابھی عدالت میں زیر التوا ہے۔ گواہی مکمل ہونے کے بعد معاملہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی نے اسی جاری دشمنی کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا ہو۔'
حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ
متاثرہ پولیس اہلکار نے کہا کہ 'میں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، پھر بھی مجھ پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا گیا ہے۔ اگر گولی کہیں اور لگتی، تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔' سکھ چین سنگھ نے مطالبہ کیا کہ پولیس انتظامیہ اور اعلیٰ حکام غیر جانبدارانہ انکوائری کریں۔ حملہ آوروں کی شناخت کر کے انہیں جلد سے جلد گرفتار کریں اور حملے کے پیچھے چھپے مقصد کا پتا لگائیں۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج
ڈی ایس پی دھرمیندر کلیان نے کہا کہ 'نامعلوم ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ٹیکنیکل مدد سے معاملے کی پوری تفتیش کر رہی ہے۔' یہ حملہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور سازش تھی، اس بارے میں ڈی ایس پی کلیان نے کہا کہ تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔
پولیس تمام ممکنہ پہلوؤں اور اینگلز سے جانچ کر رہی ہے۔ پولیس حکام نے یقین دلایا ہے کہ حملہ آوروں کا جلد ہی پتا لگا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔
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