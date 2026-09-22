ورنگل ہوائی اڈے کا نام مجاہدِ آزادی مولوی علاؤ الدین کے نام پر رکھا جائے، اویسی کا وزیر اعلیٰ رپونت ریڈی سے مطالبہ
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ورنگل میں مجوزہ ایئرپورٹ کے نام سے متعلق عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔
By PTI
Published : September 22, 2026 at 7:15 PM IST
حیدرآباد: اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی نے منگل کے روز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ مجوزہ ورنگل ہوائی اڈے کا نام مجاہدِ آزادی سید علاؤ الدین حیدر کے نام پر رکھا جائے۔ سید علاؤ الدین حیدر کو مولوی علاؤ الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اویسی کی یہ اپیل ریڈی کی جانب سے 19 ستمبر کو ہوائی اڈے کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز طلب کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔
AIMIM President Asaduddin Owaisi has written to Telangana Chief Minister seeking that Mamnoor Airport be named after Moulvi Syed Alauddin, whom he described as a freedom fighter and native of undivided Warangal district. Alauddin also served as the Imam of the historic Makkah… pic.twitter.com/yqf0DiONrf— IANS (@ians_india) September 22, 2026
ریڈی کے نام ایک خط میں اویسی نے نشاندہی کی کہ ہوائی اڈے کی یہ جگہ اصل میں 1930 کی دہائی میں نظام کے دورِ حکومت میں ورنگل کی صنعتوں (جیسے اعظم جاہی ملز) کی معاونت کے لیے تیار کی گئی تھی۔
انہوں نے کہا، "میں تلنگانہ کے عوام کو ہوائی اڈے کے لیے موزوں نام تجویز کرنے کی دعوت دینے کے آپ کے حالیہ اقدام کا خیرمقدم کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں، میری درخواست ہے کہ ہوائی اڈے کا نام 'مولوی سید علاؤ الدین ایئرپورٹ' رکھا جائے۔ یہ غیر منقسم ورنگل ضلع کے ان ممتاز مجاہدینِ آزادی میں سے ایک کے لیے خراجِ عقیدت ہوگا جو 1857 کی بغاوت کے دوران برطانوی راج کے خلاف حیدرآباد کی مزاحمتی تحریک سے وابستہ تھے۔"
اویسی نے نشاندہی کی کہ علاؤ الدین نے ترے باز خان کے ساتھ مل کر 17 جولائی 1857 کو حیدرآباد میں برطانوی ریزیڈنسی کے خلاف تاریخی مزاحمت کی قیادت کی تھی۔ بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سیلولر جیل میں قید رکھا گیا۔
انہوں نے کہا کہ علاؤ الدین کی خدمات حیدرآباد کی تاریخ اور جنوبی ہند میں آزادی کی جدوجہد کا ایک اہم باب ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہوائی اڈے کا نام علاؤ الدین کے نام پر رکھنا ان کی ہمت اور قربانی کے لیے ایک بہترین خراجِ عقیدت ہوگا۔
ریڈی نے 19 ستمبر کو کہا تھا کہ ورنگل میں ہوائی اڈے کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے اور ضروری اراضی 'ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا' کے حوالے کر دی گئی ہے۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں ریونت ریڈی نے کہا، "میں ورنگل کے مامنور ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کا منتظر ہوں، جو ترقی کرتے اور باہم مربوط تلنگانہ کی ایک نئی علامت ہے۔ ہمیں نئے ورنگل ایئرپورٹ کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ براہ کرم اپنی تجاویز شیئر کریں۔"
تجاویز کے لیے ریڈی کی اپیل کے بعد، بہت سے لوگوں نے ہوائی اڈے کے لیے نام تجویز کیے۔ 'ارجن ریڈی' اور 'اینیمل' جیسی فلموں کے لیے مشہور فلم ڈائریکٹر سندیپ ریڈی وانگا نے 'رودراما انٹرنیشنل ایئرپورٹ' یا 'کاکتیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ' کا نام تجویز کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ورنگل سے وابستہ کاکتیا سلطنت اور ملکہ رودراما دیوی کی تاریخی و ثقافتی میراث کا حوالہ دیا۔ سی پی آئی کے رہنما کے نارائنا نے ایئرپورٹ کا نام سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے نام پر رکھنے کی تجویز دی، جن کا آبائی گاؤں ورنگل کے قریب واقع ہے۔
کوئلہ اور کان کنی کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے 19 ستمبر کو بتایا کہ مجوزہ ورنگل ایئرپورٹ کے لیے 'تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ' تیار کی جا رہی ہے اور ایئرپورٹ کی عمارتوں کا لے آؤٹ حتمی مراحل میں ہے۔
کشن ریڈی نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ امکان ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس ایئرپورٹ کے لیے 'بھومی پوجن' (سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب) انجام دیں گے۔
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