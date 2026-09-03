’’میں ریونت ریڈی کی حمایت کررہا ہوں، کانگریس پارٹی کی نہیں‘‘: حیدرآباد کی ترقی پر اسدالدین اویسی نے ریونت ریڈی حکومت کی تعریف کی
تقریب میں موجود کانگریس رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے اپنے بیان سے سیاسی حلقوں میں بھی توجہ حاصل کی۔
Published : September 3, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 8:54 PM IST
حیدرآباد : آل انڈیا مجلسِ اتحادالمسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کی قیادت والی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے ایک اہم سیاسی بیان دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حمایت کانگریس پارٹی کے لیے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ ہے۔ اسدالدین اویسی یہ بات حیدرآباد میں نلگنڈہ ایکس روڈ سے سنتوش نگر اویسی جنکشن تک تعمیر کیے گئے سعیدآباد اسٹیل فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
تقریب میں انہوں نے فلائی اوور کی تکمیل پر ریونت ریڈی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سعید آباد اسٹیل فلائی اوور کی تعمیر پر تقریباً 620 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس فلائی اوور کے افتتاح کے بعد سنتوش نگر اور ڈی آر ڈی او کی سمت سفر کرنے والے پرانے شہر کے عوام کو طویل عرصے سے درپیش ٹریفک مسائل میں کمی آنے کی امید ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ یہ فلائی اوور علاقے کے عوام کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے، کیونکہ اس راستے پر طویل عرصے سے شدید ٹریفک کا مسئلہ موجود تھا۔ ان کے مطابق فلائی اوور کی تکمیل سے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں آمدورفت آسان ہوگی۔
اسدالدین اویسی نے سابق بی آر ایس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سعید آباد فلائی اوور کا سنگِ بنیاد پہلے ہی رکھا جاچکا تھا، لیکن منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے متعدد مرتبہ بجٹ مختص کرنے کی درخواست کی گئی، تاہم ان کے مطابق اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ اسدالدین اویسی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کنٹریکٹر کو یہاں کام روک کر کسی دوسرے مقام پر کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اویسی کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 620 کروڑ روپے مختص کیے گئے اور کام کو تیزی سے مکمل کیا گیا۔
انہوں نے اس منصوبے کی تکمیل پر وزیر اعلیٰ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اسدالدین اویسی نے جوبلی بس اسٹیشن سے فلک نما تک میٹرو ریل کی توسیع کے منصوبے کا بھی ذکر کیا، جو گزشتہ عرصے سے زیرِ التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے فلک نما کے عوام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ اور اسدالدین اویسی مل کر میٹرو ریل میں بیٹھ کر فلک نما جائیں گے۔ اویسی نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ریونت ریڈی اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کریں گے۔
تقریب میں موجود کانگریس رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے اپنے بیان سے سیاسی حلقوں میں بھی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہاکہ ’’میں ریونت ریڈی کی حمایت کررہا ہوں، کانگریس پارٹی کی نہیں۔‘‘ اویسی کے مطابق ریونت ریڈی کی قیادت میں حیدرآباد اور تلنگانہ تیزی سے ترقی کررہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے انداز میں حکومت کو آگے بڑھاتے رہیں اور تلنگانہ کو ترقی کے میدان میں ملک میں ایک نمایاں مقام دلانے کی کوشش کریں۔
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اسدالدین اویسی کا یہ بیان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم اور کانگریس کے درمیان تلنگانہ کی سیاست میں مختلف معاملات پر سیاسی اختلافات رہے ہیں۔ تاہم سعیدآباد فلائی اوور کی افتتاحی تقریب میں اویسی نے کسی جماعتی حمایت کے بجائے ترقیاتی کام کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حمایت کا اظہار کیا۔