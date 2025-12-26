اروند کیجریوال نے 814ویں عرس کے موقع پر اجمیر شریف درگاہ پر چادر پیش کی
Published : December 26, 2025 at 9:55 PM IST
نئی دہلی: حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 814 واں عرس نہایت عقیدت و احترام سے شروع ہوگیا ہے۔ اس موقع پر عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اجمیر شریف درگاہ کو مقدس چادر پیش کی۔
یہ چادر دہلی اسٹیٹ عرس کمیٹی کے سابق چیئرمین ایف آئی اسماعیلی کے ذریعے اجمیر شریف بھیجی گئی۔ پریزنٹیشن کے دوران اروند کیجریوال کے ساتھ ایف آئی اسماعیلی، دہلی اسٹیٹ عرس کمیٹی کے سابق ممبران اسلام الدین اور وقار بھوپالی بھی تھے۔
ایف آئی اسماعیلی نے بتایا کہ اجمیر شریف درگاہ پر چادر چڑھا کر اروند کیجریوال نے امن، خوشحالی، باہمی بھائی چارے اور ہندوستان کے دنیا میں نمبر ایک ملک بننے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے مزار نے ہمیشہ محبت، انسانیت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے اور عرس کے موقع پر یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہر سال اجمیر میں ہونے والے عرس میں ملک بھر سے لاکھوں زائرین شرکت کرتے ہیں۔ عام طور پر 10 سے 12 لاکھ عقیدت مند اپنی خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچتے ہیں۔ دہلی ریاستی عرس کمیٹی ہر سال دہلی کے بروری گراؤنڈ میں عرس ٹرانزٹ کیمپ قائم کرتی ہے، جہاں 11 سے زیادہ ریاستوں کے زائرین اجمیر جانے سے پہلے ٹھہرتے ہیں۔ اس دوران زائرین حضرت نظام الدین اولیاء، مٹکا پیر اور مہرولی شریف کے مزارات پر بھی جاتے ہیں۔
ایف آئی اسماعیلی نے بتایا کہ اس سال دہلی میں عرس کا ٹرانزٹ کیمپ لگایا گیا تھا جس میں زائرین کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ اب تک 475 سے زیادہ بسیں دہلی پہنچ چکی ہیں اور بڑی تعداد میں زائرین دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔
تاہم گریپ 4 کے نفاذ کی وجہ سے، بہت سی بسوں کو دہلی میں داخلے سے روک دیا گیا اور انہیں براہ راست اجمیر بھیجنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اروند کیجریوال حکومت کے دور میں بروری گراؤنڈ میں لگاتار 10 سال تک عرس ٹرانزٹ کیمپ لگایا گیا، جس سے یاتریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی گئیں۔ موجودہ حکومت نے کیمپ لگا کر اس روایت کو جاری رکھا ہے۔ کیمپ میں ایک ہسپتال، ایک مینا بازار، ایک لنگر، اور ایک کمیونٹی کچن شامل ہے۔ روزانہ تقریباً 50 ڈگری کے لنگر کے پکوان مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔