کیجریوال کو خاتون جج پر شک، جسٹس سورن کانتا شرما کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا، سنگین الزامات لگائے
اس سے پہلے، 13 اپریل کو، ذاتی طور پر اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے، کیجریوال نے جسٹس سورن کانتا شرما کی بنچ پرسوال اٹھائے تھے۔
Published : April 15, 2026 at 12:14 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی ہائی کورٹ میں ایک نیا حلف نامہ داخل کیا ہے، جس میں جسٹس سورن کانتا شرما کے خلاف نئے الزامات عائد کیے ہیں اور انہیں سماعت سے باز رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔
کیجریوال کا الزام: تشار مہتا جج کے دونوں بچوں کو کام دیتے ہیں
حلف نامے میں کیجریوال نے کہا ہے کہ جسٹس سورن کانتا شرما کے دونوں بچے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تشار مہتا جج کے دونوں بچوں کو کیس دیتے ہیں۔ کیجریوال کے حلف نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ تشار مہتا اس معاملے میں سی بی آئی کی نمائندگی کرنے والے وکیل ہیں۔ اس سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، حلف نامے میں سوال کیا گیا ہے کہ جسٹس سورن کانتا شرما ممکنہ طور پر تشار مہتا کے خلاف حکم جاری کیسے کریں گی۔
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की कोर्ट में @ArvindKejriwal जी ने एक और एफिडेविट दिया है।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) April 15, 2026
इसमें उन्होंने कहा है कि “जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता जी के अंडर में काम करते हैं, तुषार मेहता जी उनको केस देते हैं, ऐसे में जज के लिए तुषार जी के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला देना मुश्किल होगा,… pic.twitter.com/DhlHnw7ia5
غیر جانبدارانہ انصاف کی امید نہیں: اروند کیجریوال
جسٹس سورن کانتا شرما سے اس کیس کی سماعت سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، کیجریوال نے کہا کہ جس طرح سے عدالتی کارروائی اب تک سامنے آئی ہے، اس کی بنیاد پر انہیں غیر جانبدارانہ انصاف ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ کیجریوال کی درخواست میں 10 مخصوص دلائل پیش کیے گئے ہیں جو تفتیشی ایجنسیوں کے کام کے ساتھ ساتھ عدالتی عمل کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں۔
ایک بھی ملزم موجود نہیں تھا، پھر بھی سیشن کورٹ کے حکم کو 'غلط' قرار دیا: کیجریوال
جسٹس سورن کانتا شرما پر اعتماد کی کمی کا اظہار کرتے ہوئے، کیجریوال نے الزام لگایا کہ انہوں نے مخالف فریق کو سنے بغیر سیشن کورٹ کے حکم کو "غلط" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کی کہ نو مارچ کو جب ہائی کورٹ میں پہلی سماعت ہوئی تو 23 ملزمان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا۔ عدالت میں صرف سی بی آئی موجود تھی۔ پھر بھی، اس پہلی ہی سماعت کے دوران — اور فریق مخالف کے دلائل سنے بغیر — جسٹس شرما نے ریمارکس دیے کہ، پہلی نظر میں، سیشن کورٹ کا حکم غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیجریوال نے سوال کیا کہ عدالت کیس ریکارڈ طلب کیے بغیر یا دلائل سنے بغیر اس طرح کے نتیجے پر کیسے پہنچ سکتی تھی۔
کیجریوال نے مزید الزام لگایا کہ عدالت نے ای ڈی کی کارروائی پر روک لگا دی تھی حالانکہ اس طرح کی راحت کے لیے کوئی رسمی درخواست داخل نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مارچ کو سی بی آئی کی اپیل پر سماعت ہو رہی تھی۔ تاہم جسٹس شرما نے ای ڈی کی طرف سے شروع کی گئی کارروائی پر بھی روک لگا دی۔ ملزم کے مطابق، نہ تو مرکزی حکومت اور نہ ہی ای ڈی نے اس طرح کی راحت کے لیے کوئی اپیل دائر کی تھی۔ قانونی طور پر، اگر پرائمری کیس میں جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ای ڈی کا کیس خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ سیشن کورٹ نے پہلے ہی سی بی آئی کیس کو خارج کر دیا تھا- ایک ایسی پیشرفت جو مؤثر طریقے سے ای ڈی کے کیس کے خاتمے کا باعث بنتی تھی- اس کے باوجود جسٹس شرما خود سے ہی کارروائیوں پر روک لگا دی۔
سی بی آئی عہدیدار کے خلاف بھی کارروائی جاری رکھیں
کیجریوال نے کہا کہ اس معاملے کو "پہلے سے سوچی سمجھی سازش" قرار دیتے ہوئے سی بی آئی کے تفتیشی افسر کے خلاف تادیبی کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تاہم، جسٹس شرما نے ان کارروائیوں پر بھی روک لگا دی، اس حقیقت کے باوجود کہ متعلقہ افسر نے اس طرح کی راحت کی درخواست تک داخل نہیں کی تھی۔ کیجریوال نے دعوی کیا کہ یہ "غیر معمولی" سرگرمی شک کو جنم دیتی ہے۔
عدالت کے نظام الاوقات پر اٹھائے گئے سوالات
عدالت کے نظام الاوقات پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے، کیجریوال نے کہا کہ جسٹس سورن کانتا شرما عام طور پر دیگر معاملات میں تین سے سات ماہ تک کا التواء دیتی ہیں۔ پھر بھی، اس مخصوص معاملے میں، انھوں نے ملزم کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے محض ایک ہفتے کی مہلت دی۔ سی بی آئی کی طرف سے دائر کی گئی ایک پیچیدہ اپیل کے ساتھ 600 صفحات پر مشتمل ایک بڑے حکم کا جواب اتنی مختصر مدت کے اندر دینا عملی طور پر ناممکن ہے۔
اپنی درخواست میں کیجریوال نے زور دیا کہ جب گزشتہ سال پانچ ملزمان نے ضمانت کے لیے درخواست دی تو جسٹس شرما نے ان کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے انتہائی سخت تبصرہ کیا۔ قانونی طور پر، کسی فرد کو ضمانت کے مرحلے پر "مجرم" نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ ٹرائل کے اختتام کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ تاہم، اپنے حکم میں، جسٹس شرما نے پہلے ہی انہیں "مجرم" قرار دیا تھا، اس طرح ان کی "پہلے سے سوچی سمجھی رائے" کا انکشاف ہوا تھا۔
کیجریوال نے اپنی درخواست میں مزید کہا کہ اس تناظر میں جسٹس سورن کانتا شرما کی طرف سے دیے گئے تمام ضمانتی احکامات کو بعد میں سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ نہ صرف ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا تھا، بلکہ ملزمان کو بالآخر ضمانت دے دی گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس معاملے پر جسٹس شرما کے موقف کے بارے میں سخت تبصرے بھی کیے تھے۔ درخواست میں یہ سنگین الزام بھی لگایا گیا ہے کہ جسٹس شرما سی بی آئی اور ای ڈی کی طرف سے پیش کردہ دلائل کو زبانی طور پر قبول کرتی ہیں۔ مزید برآں، سالیسٹر جنرل تشار مہتا کی طرف سے کی گئی زبانی گذارشات کی بنیاد پر فوری طور پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔
ملزمان کا مؤقف ہے کہ ایجنسیوں کی جانب سے کیے گئے ہر مطالبے کی غیر محفوظ منظوری سے انصاف کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ عدالتی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتے ہوئے کیجریوال نے دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس سورن کانتا شرما کے دونوں بچے مرکزی حکومت کے وکیل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو اس معاملے میں حکومت اور ایجنسیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان خاندانی رشتوں کو دیکھتے ہوئے جسٹس شرما سے منصفانہ سماعت کی امید کرنا مشکل ہے۔
درخواست میں جسٹس شرما کے نظریاتی جھکاؤ پر بھی اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس شرما نے آر ایس ایس کی کم از کم چار میٹنگوں میں شرکت کی ہے جس کا اہتمام آر ایس ایس کے وکلاء ونگ 'ادھیوکتا پریشد' نے کیا تھا۔ چونکہ اس کیس کے ملزمان آر ایس ایس کے نظریات کے کھلے مخالف ہیں، اس لیے انہیں خدشہ ہے کہ جسٹس شرما کے ممکنہ تعصب ان کے فیصلے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ درخواست میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ انٹرویو کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں شاہ نے ریمارک کیا تھا کہ کیجریوال کو ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔
ملزم نے سوال کیا کہ وزیر داخلہ کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا- ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی- کہ فیصلہ لامحالہ کیجریوال کے خلاف جائے گا۔ ان کا الزام ہے کہ یہ اس بات کا براہ راست اشارہ ہے کہ مقدمے کا نتیجہ پہلے سے طے ہوچکا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: