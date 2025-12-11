اروناچل پردیش میں بڑا حادثہ ، مزدور لے جانے والی گاڑی کھائی میں گری ، 14 ہلاک ، ایک کی حالت تشویشناک
اروناچل پردیش میں سڑک حادثے میں گاڑی کھائی میں گرگئی جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : December 11, 2025 at 3:53 PM IST
تیج پور (آسام): اروناچل پردیش میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں متعدد افراد ہلاک ہوگئے۔ جانکاری کے مطابق، مزدوروں کو لے جانے والی پک اپ وین پہاڑ کے نیچے کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 14 افراد ہلاک ہوگئے۔ ایک شدید زخمی کو ڈبروگڑھ منتقل کردیا گیا ہے۔
یہ حادثہ اروناچل پردیش کے انجاو ضلع میں ہائولیانگ میں میتھنگگانا اور میلنگ ٹاؤن شپ کے مابین لیلنگ ٹاؤن شپ میں ہائولیانگ سے تقریبا 47 کلومیٹر دور ، ساگلا گام روڈ پر پیش آیا۔
ہولیانگ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جولیٹ میہو نے بتایا کہ مزدوروں کو لے جانے والی ایک پک اپ وین پہاڑی سڑک سے نیچے گر گئی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 14 افراد کی لاشیں برآمد ہوچکی ہیں اور ایک شدید زخمی شخص کو ڈبروگڑھ منتقل کردیا گیا ہے۔ تمام ہلاک ہونے والے مزدور کا تعلق ٹنسوکیا سے تھا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ پیر کی رات کو پیش آیا اور گذشتہ رات راہگیروں کے ذریعہ حکام کو اس واقعے کے بارے میں جانکاری ملی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا سراغ لگانے کے لئے حکام آسام میں عہدیداروں کے ساتھ رابطہ بنائے ہوئے ہیں۔
کچھ دن پہلے ، اتر پردیش کے وزیر گنج پولیس اسٹیشن کے تحت ایودھیا گونڈا ہائی وے پر واقع ابھولہ گاؤں کے قریب اتراکھنڈ روڈ ویز بس اور ایک کار کے درمیان ہوئے تصادم میں ایک کنبے کے تین افراد ہلاک ہوگئے تھے۔
