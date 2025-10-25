کرنول بس حادثہ: تقریباً 400 موبائیل فون پھٹنے سے آگ شدت اختیار کرگئی، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف

کرنول بس حادثہ: تقریباً 400 موبائیل فون پھٹنے سے آگ شدت اختیار کرگئی، ابتدائی تحقیقات میں انکشاف
فرانزک ماہرین کے مطابق سامان کے کیبن میں رکھے تقریباً 400 موبائل فون پھٹنے سے آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوگیا۔
Published : October 25, 2025 at 6:41 PM IST
امراوتی: آندھراپردیش کے کرنول میں ویموری کاویری ٹریولز کی بس میں آتشزدگی کے حادثہ میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ بس میں سامان کے کیبن میں سینکڑوں موبائیل فون کا کارٹون رکھا تھا، حادثہ کے بعد یہ موبائل فونز کے پھٹنے سے آگ کی شدت میں بے تحاشہ اضافہ ہوگیا۔ یہ افسوسناک واقعہ جمعہ کی صبح اس وقت پیش آیا جب بنگلور جانے والی پرائیویٹ بس کرنول کے مضافات میں چناٹیکور کے قریب ایک دو پہیہ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آگئی۔
جمعہ کو جائے حادثہ کا دورہ کرنے والے فرانزک حکام نے کہا ہے کہ سامان کے کیبن میں موجود سینکڑوں موبائل فونز کے پھٹنے سے آگ نے شدت اختیار کر لی جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بس سے دو پہیہ گاڑی کی ٹکر کے بعد گاڑی کچھ دور تک گھسیٹتے سے آگ لگی اور بس سے ایندھن کے اخراج کے بعد آگ شعلہ پوش ہوگئی۔
اطلاعات کے مطابق بس میں سامان کے کیبن میں 400 سے زائد موبائل فونز موجود تھے، گرمی کی شدت سے فونز کی تمام بیٹریاں پھٹ گئیں، جس کی وجہ سے آگ میں بے تحاشہ شدید آگئی۔ جو لوگ سامان کے کیبن کے اوپر سیٹوں تھے، انہیں بس سے باہر آنے کا موقع نہیں ملا۔ جائے وقوعہ اور جلی ہوئی بس کا جائزہ لینے والی فرانزک ٹیموں نے بتایا کہ اسی وجہ سے بس کی اگلی سیٹوں پر موجود زیادہ تر افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بس اسمارٹ فون کی کھیپ کو بنگلور میں واقع ایک ای کامرس کمپنی کے پاس لے جارہی تھی۔ تفتیش کاروں کے مطابق سامان کے کیبن میں موجود موبائل فونز کے بڑے پیمانے پر دھماکے سے زور دار آواز آئی۔ ڈرائیور نے بس روکی، اپنی سیٹ کے ساتھ والی کھڑکی سے باہر نکلا اور فرار ہوگیا۔ بس پہلے ہی گھنے دھویں اور شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ اگرچہ بس کے اندر پھنسے مسافروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دائیں جانب کا ایمرجنسی دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے ان کی کوششیں رائیگاں گئیں۔