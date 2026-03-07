لیہہ میں فوجی جوان گلیشیئر میں دب کر ہلاک، فرخ آباد میں اہل خانہ سوگوار
سپاہی کلدیپ یادو دو مارچ کو اپنے یونٹ آفس میں رپورٹ کرنے گئے تھے۔ واپسی کے دوران وہ گلیشیئر میں دب گئے۔
Published : March 7, 2026 at 2:08 PM IST
فرخ آباد: اتر پردیش کے فرخ آباد ضلع کے رہنے والے کلدیپ یادو لیہہ میں اپنے یونٹ آفس میں رپورٹنگ سے واپس آتے ہوئے گلیشیئر میں دب گئے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد انہیں بحفاظت بچا لیا گیا اور اسے جدید علاج کے لیے فوجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
اترپردیش کے ضلع فرک آباد میں بڑ پور بلاک کے گاؤں بسیلی کے رہائشی اجے مشرا نے بتایا کہ حوالدار کلدیپ یادو (35) جو نواب گنج تھانہ حلقے کے گاؤں کلولی بڑ پور کے رہنے والے ہیں، ناسک کے 872 لائٹ رجمنٹ آرٹلری میں تعینات تھے۔ وہ سال 2011 میں فتح گڑھ میں ہونے والی فوج کی بھرتی میں منتخب ہوئے تھے۔ تربیت کے بعد انہیں پاکستانی سرحد پر واقع گلیشیئر پر جانا تھا۔
ان کی یونٹ فی الحال لداخ کے لیہہ میں گلیشیئر پر پاکستانی سرحد پر جانے کے لیے پٹا پور (لیہہ) میں ٹریننگ لے رہی ہے۔ دو مارچ کو تقریباً 2:30 بجے، وہ یونٹ آفس رپورٹ کرنے گئے۔ واپسی کے دوران وہ گلیشیئر میں دب گئے۔ فوجیوں نے ریسکیو آپریشن چلا کر انہیں گلیشیئر سے باہر نکالا۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔
علاج ملنے کے بعد ازاں وہ جمعرات کو یونٹ آفس کے گیٹ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر فوج نے انہیں لیہہ کے ایک اسپتال میں داخل کرایا۔ وہاں رات کو انہوں نے آخری سانس لی۔ اس خبر ملنے کے بعد اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے۔
ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کے پسماندگان میں ان کے والد مہندر سنگھ یادو، والدہ گیندا دیوی، بیوی پرینکا یادو، ان کی 10 سالہ بیٹی منت اور آٹھ سالہ بیٹا رام ہیں۔ وہ سات بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔