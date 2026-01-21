الہٰ آباد میں فوج کا ایک طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ محفوظ، ریسکیو کے کام جاری

الہٰ آباد میں فوج کا ایک طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ محفوظ، ریسکیو کے کام جاری
جارج ٹاؤن تھانے کے علاقے میں فوج کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔
Published : January 21, 2026 at 1:13 PM IST
الہٰ آباد: سنگم شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جارج ٹاؤن تھانے کے علاقے میں فوج کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ رہائشی علاقے میں تالاب میں گر کر تباہ ہوگیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کئی تھانوں سے فورسز کو طلب کیا گیا، فوج کا ایک ہیلی کاپٹر بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پائلٹ فی الحال محفوظ ہے۔
ذرائع کے مطابق اتر پردیش کے الہٰ آباد میں بدھ کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ فوج کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ تالاب میں گر گیا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ طیارہ کو تالاب سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ طیارہ اچانک ہوا میں توازن کھو بیٹھا، ایک زوردار آواز ہوئی اور شہر کے وسط میں ایک تالاب میں جا گرا۔
یہ حادثہ، کے پی کالج کے پیچھے پیش آیا جس سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ مقامی لوگوں نے واقعے کی اطلاع پولیس اور انتظامیہ کو دی جس کے بعد فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ طیارے میں کتنے افراد سوار تھے۔ تالاب کے آس پاس کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔