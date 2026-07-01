بیوی کو مندر لے جانے کے بہانے قتل کرنے والا فوجی گرفتار
پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت سنجنا کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزم بھگوت بھارتی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے۔
Published : July 1, 2026 at 8:57 PM IST
بیدر: کرناٹک کے ضلع بیدر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بھارتی فوج کے ایک اہلکار کو اپنی بیوی کے مبینہ قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو مندروں کی زیارت کرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جا کر سنسان مقام پر اس پر حملہ کیا اور بعد میں پورے واقعے کو سڑک حادثہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، تاہم زخمی خاتون کے مرنے سے قبل دیے گئے بیان نے ساری حقیقت بے نقاب کر دی۔
پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت سنجنا کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزم بھگوت بھارتی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ حال ہی میں اس کا تبادلہ راجستھان کے جودھپور سے سکندرآباد کیا گیا تھا۔ وہ دس روزہ چھٹی پر اپنے آبائی گاؤں آیا ہوا تھا۔ تحقیقات کے مطابق 26 جون کو بھگوت اپنی بیوی کو میلارا ملّنا اور شنی مہاتما مندر لے گیا۔ واپسی کے دوران اس نے بھالکی کے قریب جگدیشوری مٹھ کے نزدیک گاڑی روک دی، جہاں اردگرد کوئی موجود نہیں تھا۔
اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مبینہ طور پر گاڑی میں موجود اسپینر (پانا) سے سنجنا کے سر اور گردن پر پے در پے وار کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد ملزم نے خود کو بھی معمولی زخمی کیا تاکہ واقعے کو سڑک حادثہ ثابت کیا جا سکے۔ تاہم اتفاق سے وہاں سے گزرنے والے ایک ہوم گارڈ نے دونوں کو زخمی حالت میں دیکھا اور فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔
اسپتال میں علاج کے دوران سنجنا نے پولیس کو اپنا مرنے سے قبل بیان ریکارڈ کرایا، جس میں اس نے واضح طور پر بتایا کہ اس کے شوہر نے اسپینر سے حملہ کر کے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند روز بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ بیدر کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پردیپ گنتی نے بتایا کہ مقتولہ کے بیان کی بنیاد پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ خاتون کی موت اور ملزم کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اسے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔
ادھر مقتولہ کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بھگوت کا ایک دوسری خاتون کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے گھریلو اختلافات چل رہے تھے۔ مقتولہ کے والدین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس سے قبل بھی اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم یہ الزامات باضابطہ شکایت میں شامل نہیں کیے گئے تھے۔ پولیس تمام پہلوؤں سے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
دھارواڑ میں ایک اور افسوسناک واقعہ، اولاد نہ ہونے اور وزن زیادہ ہونے پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا
ادھر کرناٹک کے ضلع دھارواڑ سے بھی ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں بسوراج وڈر (32) نامی شخص کو اپنی 29 سالہ بیوی پریانکا کمالاکر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ نوالگنڈ تعلقہ کے خاناسی گاؤں میں پیش آیا، جہاں ملزم نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ مقتولہ کی والدہ کی شکایت کے مطابق پریانکا کو شادی کے بعد مسلسل جہیز کے مطالبات، جسمانی وزن زیادہ ہونے اور اولاد نہ ہونے کے سبب شوہر اور سسرالی افراد کی جانب سے جسمانی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔
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پولیس نے اس معاملے میں شوہر سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم بسوراج وڈر کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں اور شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔