اتر پردیش کے ہاتھرس میں فوجی جوان کا گولی مار کر قتل، جانچ شروع
جمعرات کو ہاتھرس میں ایک 28 سالہ فوجی جوان کو نامعلوم حملہ آوروں نے مبینہ طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
ہاتھرس: اتر پردیش کے ہاتھرس میں علی گڑھ-آگرہ روڈ کے قریب آگرہ میں تعینات ایک فوجی جوان کو جمعرات کو مبینہ طور پر نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس واقعے کی جانکاری دی۔ پولیس کے مطابق کیس کی جانچ کے لیے پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئی دی۔
مقتول جوان کی شناخت ہاتھرس کے سادآباد تھانہ علاقے کے صمد پور گاؤں کے رہنے والے اکھلیش چودھری (28) کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ آگرہ میں آرمی ورکشاپ 509 میں تعینات تھے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا کہ یہ واقعہ علی گڑھ-آگرہ روڈ پر ایک کولڈ اسٹوریج کے قریب اس وقت پیش آیا جب اکھلیش عدالت میں سماعت کے لیے ہاتھرس کی طرف جارہے تھے کہ انہیں بدمعاشوں نے گھیر لیا اور حملہ کر دیا۔
پولیس کے مطابق حملہ آور ایک کار اور موٹر سائیکل پر سوار تھے، نے چودھری کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ جوان نے اپنی گاڑی سے باہر نکل کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے گولی لگ گئی۔
اطلاع ملتے ہی ایس پی سنہا، ایڈیشنل ایس پی، سرکل آفیسر سادآباد اور پولیس کی ایک ٹیم کے ساتھ موقعے پر پہنچے اور اکھلیش کو ضلع اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
ایس پی سنہا نے بتایا کہ تفصیلی جانچ کے لیے پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس اہلکار نے بتایا، "مقتول آگرہ سے ہاتھرس کی طرف عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ علی گڑھ-آگرہ روڈ کے قریب، کچھ حملہ آوروں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں فوری طور پر ضلع اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پولیس کی پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ کیس جلد حل کر لیا جائے گا۔ جرم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
اس دوران مردہ خانے میں اکھلیش کے کزن نتن نے الزام لگایا کہ ان کا قتل پرانے تنازع کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام حملہ آور ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 'وہ (اکھلیش) عدالت میں سماعت کے لیے جا رہے تھے جب انہیں گھیر لیا گیا اور گولی مار دی گئی'۔
اکھلیش جن کی پانچ سال قبل شادی ہوئی تھی، پسماندگان میں بیوی اور تین سال کا بیٹا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اکھلیش کے والد دیویندر چودھری بھی آگرہ 509 سے ریٹائر ہوئے ہیں اور فی الحال اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ جموں و کشمیر میں مقیم ہیں۔
