تاجر کا نابالغ طالبہ کو جھوٹے بہانوں کے ذریعہ جھانسہ، ہوٹل میں لے جا کر کی عصمت ریزی، پولیس نے کیا گرفتار

شاہجہاں پور کے کاسمیٹکس کے تاجر نے ایک طالبہ کو محبت کا لالچ دے کر شرمناک جرم کا ارتکاب کیا۔

bareilly businessman raped minor student in bareilly police have arrested him Urdu News
ہوٹل میں لے جا کر کی عصمت ریزی (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 1:20 PM IST

4 Min Read
بریلی، اتر پردیش: ضلع بریلی میں ایک تاجر نے لڑکی سے اعلیٰ معیار کا کاسمیٹکس فراہم کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور محبت کا جھانسہ دے کر ایک نابالغ طالبہ کو ہوٹل میں لے جا کر اس کی عصمت دری کی۔ نابالغ طالبہ کو ہوٹل لانے پر جھگڑے کے بعد معاملہ تھانے تک پہنچ گیا۔ کاسمیٹکس کا ملزم تاجر شاہجہاں پور کا رہائشی ہے۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ مانوش پاریکھ کے مطابق شاہجہاں پور کے نگوہی تھانہ علاقے کا رہنے والا فیاض کاسمیٹکس کا تاجر ہے۔ دوسری کمیونٹی کی ایک طالبہ اکثر اس کی دکان پر آتی تھی۔ بات چیت کے دوران فیاض نے طالبہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور اسے محبت کا لالچ دیا۔ ان کی بات چیت کے دوران، اس نے اسے بریلی سے سستے کاسمیٹکس کا لالچ دے کر ایک ہوٹل میں لے جا کر اس کی عصمت دری کی۔

ہوٹل کے عملے نے کیا اعتراض

جب ہوٹل کے عملے نے اعتراض کیا تو صورتحال مشکوک دیکھ کر فیاض نے ان کا سامنا کیا۔ معاملہ پولیس تک پہنچا۔ جب ہوٹل کے عملے نے صورتحال کو مشکوک سمجھتے ہوئے اعتراض کیا تو فیاض نے ان سے بحث و تکرار کی۔ اس کے بعد معاملہ پولیس تک پہنچا۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سٹی مانوش پاریکھ کے مطابق ملزم فیاض نے نابالغ طالبہ کے فرضی آدھار کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہوٹل کا کمرہ حاصل کیا تھا۔ طالبہ بی ایس سی کی پڑھائی پڑھ رہی ہے۔

دو جعلی آدھار کارڈ اور کار برآمد

طالبہ کے والد کی شکایت پر فیاض کے خلاف بارہ دری پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ ملزم کے پاس سے دو جعلی آدھار کارڈ اور اس کی کار برآمد ہوئی ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد طالبہ کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

