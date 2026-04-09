تیر اندازی کے کوچ نے طالبہ کی عصمت دری کی، والد بیٹی کو لے کر پہنچ گیا تھانے، متاثرہ کا بیان ریکارڈ کرکے تفتیش شروع

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 9, 2026 at 4:21 PM IST

ہریدوار(اتراکھنڈ): ہریدوار کے کنکھل تھانہ علاقے میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں تیر اندازی کے ایک کوچ نے 14 سالہ طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کی۔ متاثرہ ایک نامور اسکول کی طالبہ ہے۔ طالبہ کا الزام ہے کہ کوچ نے زبردستی اس کی عصمت دری کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس واقعہ کا کسی کو بتایا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ متاثرہ کے والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ متاثرہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ ملزمان کی جلد گرفتاری متوقع ہے۔

پولیس کے مطابق کوچ کنکھل کے علاقے کے ایک ممتاز اسکول میں طلباء کو تیر اندازی سکھاتا ہے۔ اسی علاقے کی ایک طالبہ بھی وہاں تیر اندازی کی سیکھ رہی تھی۔ الزام ہے کہ ملزم نے گزشتہ سال اکتوبر میں طالبہ کو دھمکی دی اور ریپ کیا۔ کوچ نے کہا کہ اگر اس نے اس متعلق کسی سے ذکر کیا تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ڈر سے طالبہ کئی ماہ تک خاموش رہی۔

طالبہ نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد متاثرہ کے والد بیٹی کو ساتھ لے کر کنکھل پولیس اسٹیشن پہنچے اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ملزم مبینہ طور پر ہریانہ کا رہنے والا ہے اور کنکھل علاقے کے ایک اسکول میں تیر اندازی سکھاتا ہے۔ کنکھل پولس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر دیویندر سنگھ راوت نے بتایا کہ شکایت ملنے پر کنکھل پولس نے فوری طور پر ملزم کوچ کے خلاف مقدمہ درج کرکے معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے طالب علم کا طبی معائنہ بھی کرایا۔

چونکہ اس کیس میں ایک نامور اسکول شامل ہے، اس لیے پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کوچ کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تفتیش سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا اس نے زیر تربیت دیگر طالبات کے ساتھ بھی ایسی ہی حرکتیں کی ہیں۔ فی الحال صرف ایک طالبہ نے یہ الزام لگایا ہے۔ پولیس شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزم نے اسے ڈرا دھمکا کر گزشتہ سال اکتوبر میں ریپ کیا۔

الزام ہے کہ اس دوران کوچ نے طالبہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ طالبہ گزشتہ چھ ماہ سے خاموش تھی۔ آخر کار اس نے اپنے خاندان کو سچ بتانے کی ہمت کی۔ پولیس معاملے کی ہر زاویے سے جانچ کر رہی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

ایڈیٹر کی پسند

