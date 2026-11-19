بہار میں خوفناک سڑک حادثہ، اسکارپیو ندی میں گرنے سے چھ افراد کی دردناک موت
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب منگنی کی ایک تقریب سے واپسی کے دوران تیز رفتار اسکارپیو ندی میں جا گری۔
Published : November 19, 2026 at 8:41 AM IST
ارریہ: (راجیش بہاردر) بہار کے ضلع ارریہ میں ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ بدھ کی دیر رات بیرگاچھی-سکٹی مرکزی شاہراہ پر تارا باڑی تھانہ حلقے کے بیڑی پل کے قریب ایک تیز رفتار اسکارپیو گاڑی بے قابو ہو کر پل کے نیچے گہرے پانی میں جا گری۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے فوری طور پر راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا گیا۔
تمام افراد منگنی کی ایک تقریب سے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق، اسکارپیو میں سوار تمام افراد بہار کے سپول ضلع میں واقع تھومہا گاؤں کے رہائشی تھے۔ یہ تمام لوگ سکٹی بلاک کی ڈھیڈوا پنچایت کے بھپٹیا گاؤں میں منعقدہ منگنی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ تقریب میں شرکت کے بعد دیر رات سبھی لوگ اسکارپیو کے ذریعے اپنے گھر سپول واپس لوٹ رہے تھے۔
گاڑی بے قابو ہو کر پانی میں جا گری
اسی دوران تارا باڑی تھانہ حلقے کے بیڑی پل کے نزدیک ایک موڑ پر ڈرائیور اسکارپیو پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی پل کے نیچے گہرے پانی میں جا گری۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ مقامی باشندوں نے پولیس انتظامیہ کو واقعے کی اطلاع دی، جس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
ہلاک شدگان کی شناخت
اس حادثے میں مرنے والوں میں پانچ مسافر اور اسکارپیو کا ڈرائیور شامل ہے۔ ہلاک شدگان کی شناخت یش کمار (16 سال)، سوربھ کمار (15 سال)، آدتیہ امن (20 سال)، منا کمار (22 سال)، آرین (15 سال) اور گاڑی کے ڈرائیور کندن یادو (28 سال) کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام لوگ سپول ضلع کے پپرا تھانہ حلقے کے تھومہا گاؤں کے رہنے والے تھے۔
"ہم لوگ لڑکے کے چھیکا (منگنی) کی تقریب میں آئے ہوئے تھے۔ واپسی کے دوران پلیا کے قریب گاڑی کا توازن بگڑ گیا اور وہ ندی میں جا گری۔ گاڑی میں سات افراد سوار تھے، جن میں سے چھ کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر نوجوان اور بچے شامل ہیں، ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی ہے۔" — سنجے کمار، متوفی کے رشتہ دار
چھ افراد کی موت کی تصدیق
اس حادثے میں چھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تمام افراد کو فوری طور پر صدر اسپتال ارریہ پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے چھ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ وہیں، اس حادثے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کا صدر اسپتال میں علاج جاری ہے۔ صدر اسپتال کے ڈاکٹروں اور ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی نے چھ افراد کی موت کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ فی الحال تمام لاشیں صدر اسپتال میں موجود ہیں اور پوسٹ مارٹم کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ متوفین کے اہلِ خانہ بھی اسپتال پہنچ رہے ہیں۔
"یہ لوگ بھوٹیا میں منگتنی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی کے دوران بیڑی پل کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، جہاں اسکارپیو بے قابو ہو کر ندی میں جا گری۔ اس واقعے میں چھ افراد کی موت ہو گئی ہے۔" — رجنیش کمار، ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی
منگنی تقریب کی خوشیاں ماتم میں تبدیل
ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر تقریب سے گھر لوٹنے والے افراد کے ساتھ پیش آنے والے اس المناک حادثے نے کئی خاندانوں کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ منگنی کی تقریب کی خوشیاں پل بھر میں ماتم میں بدل گئیں۔ اس دلخراش واقعے کی اطلاع ملتے ہی متوفین کے اہلِ خانہ اور ان کے پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا اور ہر طرف سوگ کا ماحول ہے۔
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