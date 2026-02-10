"جو بھی ہندوستان کو غیر محفوظ سمجھتا ہے وہ چلا جائے پاکستان" سادھوی پراچی نے ہندو کنونشن میں دیا متنازعہ بیان
سادھوی پراچی نے منگل کو سہارنپور کے مادھو نگر میں شری وشنو مندر میں منعقد ہونے والے ہندو کنونشن میں شرکت کی۔
Published : February 10, 2026 at 5:12 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: ہندو لیڈر سادھوی پراچی منگل کو سہارنپور میں تھیں۔ اس نے ہندو کنونشن میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی صد سالہ تقریبات کی یاد میں دنیا بھر میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سنگھ 100 سال مکمل کر رہا ہے۔ پانچ جہتیں سماجی ہم آہنگی، خاندانی روشن خیالی، ماحولیاتی تحفظ، خود آگاہی، شہری فرض اور سودیشی ہیں۔
ہر ہندو ملک کے ساتھ ہے
جب ہم ان پانچ جہتوں کو اپنی ذاتی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ یہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا طرز زندگی ہے۔ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سادھوی پراچی نے کہا کہ ہر ہندو ملک کے مسائل کو اپنا سمجھتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے "ہم دو ہمارے دو" کا نعرہ لگایا جسے ہندوؤں نے اپنایا۔ ہر ہندو ملک کے ساتھ ہے۔
ہندوؤں کی تعداد کم ہو رہی ہے
سادھوی پراچی نے کہا کہ دوسرے فرقوں کے لوگوں نے تب بھی کہا تھا کہ ’’ہم دو ہمارے سو‘‘ اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں ’’ہم دو ہمارے دو درجن‘‘۔ دیکھیں ان کا فلسفہ مختلف ہے۔ لیکن ہمیں اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے ہندوستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر بوجھ نہ بنیں لیکن ہماری تعداد میں بھی کمی نہ آئے۔ کیونکہ ہندوؤں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔
ہندوستان ہندو قوم تھا، اسی لیے تقسیم ہوا
اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر شوکت علی کے بیان پر سادھوی پراچی نے کہا کہ شوکت علی کا بیان مضحکہ خیز ہے کیونکہ ان کا بیان کسی بھی طرح ہندو قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ہندو قوم تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو مذہب کی بنیاد پر ہوا۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ایک الگ ملک بنانے پر مجبور ہوئے۔
ملک کو تقسیم کرنے والے ہندوستان میں ہی رہے
سادھوی پراچی نے کہا، "ہم نے اعتراض نہیں کیا، اگر آپ ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ الگ ملک لے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے ملک کو تقسیم کیا وہ ہندوستان میں ہی رہے، آج ان کی اولادیں اونچی آواز میں بول رہی ہیں۔ ہندوستان ہندو قوم تھا، ہندو قوم ہے اور ہندو قوم ہی رہے گا۔ جو بھی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اسے ہندوستان سے چلے جانا چاہیے۔"