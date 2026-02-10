ETV Bharat / state

"جو بھی ہندوستان کو غیر محفوظ سمجھتا ہے وہ چلا جائے پاکستان" سادھوی پراچی نے ہندو کنونشن میں دیا متنازعہ بیان

سادھوی پراچی نے منگل کو سہارنپور کے مادھو نگر میں شری وشنو مندر میں منعقد ہونے والے ہندو کنونشن میں شرکت کی۔

anyone who feels unsafe in india should go to pakistan sadhvi prachi in saharanpur hindu sammelan in saharanpur Urdu News
سادھوی پراچی نے ہندو کنونشن میں شرکت کی (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 10, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سہارنپور، اترپردیش: ہندو لیڈر سادھوی پراچی منگل کو سہارنپور میں تھیں۔ اس نے ہندو کنونشن میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی صد سالہ تقریبات کی یاد میں دنیا بھر میں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سنگھ 100 سال مکمل کر رہا ہے۔ پانچ جہتیں سماجی ہم آہنگی، خاندانی روشن خیالی، ماحولیاتی تحفظ، خود آگاہی، شہری فرض اور سودیشی ہیں۔

ہر ہندو ملک کے ساتھ ہے

جب ہم ان پانچ جہتوں کو اپنی ذاتی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ یہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا طرز زندگی ہے۔ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سادھوی پراچی نے کہا کہ ہر ہندو ملک کے مسائل کو اپنا سمجھتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے "ہم دو ہمارے دو" کا نعرہ لگایا جسے ہندوؤں نے اپنایا۔ ہر ہندو ملک کے ساتھ ہے۔

ہندوؤں کی تعداد کم ہو رہی ہے

سادھوی پراچی نے کہا کہ دوسرے فرقوں کے لوگوں نے تب بھی کہا تھا کہ ’’ہم دو ہمارے سو‘‘ اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں ’’ہم دو ہمارے دو درجن‘‘۔ دیکھیں ان کا فلسفہ مختلف ہے۔ لیکن ہمیں اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے ہندوستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر بوجھ نہ بنیں لیکن ہماری تعداد میں بھی کمی نہ آئے۔ کیونکہ ہندوؤں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔

ہندوستان ہندو قوم تھا، اسی لیے تقسیم ہوا

اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر شوکت علی کے بیان پر سادھوی پراچی نے کہا کہ شوکت علی کا بیان مضحکہ خیز ہے کیونکہ ان کا بیان کسی بھی طرح ہندو قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ہندو قوم تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو مذہب کی بنیاد پر ہوا۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ایک الگ ملک بنانے پر مجبور ہوئے۔

ملک کو تقسیم کرنے والے ہندوستان میں ہی رہے

سادھوی پراچی نے کہا، "ہم نے اعتراض نہیں کیا، اگر آپ ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ الگ ملک لے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے ملک کو تقسیم کیا وہ ہندوستان میں ہی رہے، آج ان کی اولادیں اونچی آواز میں بول رہی ہیں۔ ہندوستان ہندو قوم تھا، ہندو قوم ہے اور ہندو قوم ہی رہے گا۔ جو بھی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اسے ہندوستان سے چلے جانا چاہیے۔"

یہ بھی پڑھیں:

موہن بھاگوت اور راج ٹھاکرے میں نوک جھونک، موہن بھاگوت نے جسے "بیماری" کہا، راج ٹھاکرے نے اسے "مراٹھی فخر" کہہ کر کیا چیلنج

آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کا متنازعہ بیان، ایس آئی آر میں 4 سے 5 لاکھ ’میاں‘ ووٹروں کے اخراج کا دعویٰ

آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑکا معاملہ، وزیر کیلاش وجے ورگیہ کا متنازعہ بیان، جانیں کیا کہا

اجمیر کالج کے پرنسپل منوج بہروال نے پاکستان کو ہندوستان کا بڑا بھائی قرار دے دیا، سیاست گرمائی

"نمک حرام": مرکزی وزیر گری راج سنگھ کے متنازعہ بیان پر آر جے ڈی اور پپو یادو کی تنقید

TAGGED:

AIMIM STATE PRESIDENT SHAUKAT ALI
SADHVI PRACHI IN SAHARANPUR
FEELS UNSAFE IN INDIA GO TO PAKISTA
HINDU SAMMELAN IN SAHARANPUR
SAHARANPUR HINDU SAMMELAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.